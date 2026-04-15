A Biblioteca Municipal de Americana “Professora Jandyra Basseto Pântano” promove esta semana, entre segunda (13) e sexta-feira (17), uma nova edição da Feira de Troca de Livros. O evento ocorre das 9h às 16h, com entrada gratuita. A Biblioteca Municipal fica na Praça Comendador Müller, 172, no Centro.

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Para participar, basta levar livros em bom estado de conservação, explorar os títulos disponíveis e propor as trocas. São aceitos livros de literatura, infantis e infantojuvenis. Obras didáticas, técnicas, enciclopédias e volumes danificados não serão trocados. A atividade tem o objetivo de incentivar o hábito da leitura e democratizar o acesso à cultura, permitindo a renovação de acervos pessoais de forma gratuita.

A feira promove a sustentabilidade pelo reaproveitamento das obras, como destaca o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini. “A Feira de Troca de Livros realizada pela Biblioteca promove a sustentabilidade econômica, o acesso e a interação social entre os diversos públicos do espaço, além de proporcionar a renovação das estantes dos leitores e do acervo disponível para empréstimos”, afirma.

O evento é realizado em dois períodos do ano, nos meses de abril e outubro, em celebração a datas relevantes como o Dia Internacional do Livro Infantil (02/04), Dia Nacional da Biblioteca (09/04), Dia Nacional do Livro Infantil e nascimento de Monteiro Lobato (18/04), Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais (23/04), Dia da Educação (28/04), Aniversário da Biblioteca (25/10), Dia Nacional do Livro (29/10) e Dia Nacional da Poesia (31/10).

Dados da Biblioteca no ano passado

Em 2025, a feira foi responsável pela entrada de 1.031 livros e saída de outros 897 títulos, alcançando um público de 280 pessoas durante as duas edições.