A Praça Comendador Müller, no Centro de Americana, recebe duas sessões gratuitas do espetáculo “O Show da Olga”, nesta quinta-feira, dia 16, às 13h20 e às 14h20. A atividade integra o Programa Circuito Cult SP, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que promove a difusão cultural descentralizada. A classificação é livre para todos os públicos.

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O Show da Olga mistura palhaçaria, música e poesia. A montagem inclui um repertório de composições voltadas ao público infantil, mas que agradam toda a família. A sinopse apresenta a Palhaça Olga, que está de férias quando descobre que tem um show (do qual havia se esquecido) marcado para daqui a 1 hora. Desesperada e atrasada, ela cria e ensaia o show com a plateia e, no fim das contas, o ensaio geral se torna o próprio espetáculo diante do público.

Intercalando histórias, invenções, música ao vivo e muita trapalhada, a Palhaça Olga canta e encanta, executando as músicas nos instrumentos que domina: clarinete, pandeiro e ukulele.

Espetáculo em Americana (na Praça)

“Este espetáculo abre a programação destinada a Americana e que ocorrerá em diversos espaços, fomentando a formação de público e o acesso da população a atrações culturais de reconhecida qualidade”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Entre os meses de abril e setembro, as atividades serão realizadas também na Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, na Orla da Praia dos Namorados, no auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL), no Teatro Municipal Lulu Benencase e no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Anísio Spínola Teixeira.

O espetáculo integra o Circuito Cult SP, uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).