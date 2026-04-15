SEAAC – Assembleias aprovam pautas da campanha salarial

O SEAAC realizou assembleias para aprovação de pautas de negociações de três categorias com data-base em maio. Agora as pautas serão protocoladas dando início a campanha salarial 2026/2027

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O SEAAC de Americana e Região realizou assembleias dias 7, 8 e 9 de abril com trabalhadores das categorias de Comissários e Consignatários, Representantes Comerciais e Arquitetura e Engenharia Consultiva. As assembleias foram na sede do Sindicato para apresentação, discussão e aprovação ou não das pautas de reivindicações para a campanha salarial 2026/2027.

“Estas categorias tem data-base em 1º de maio e com as pautas aprovadas pelos trabalhadores, como ocorreu, na próxima semana serão protocoladas nos sindicatos patronais para que as negociações sejam iniciadas”, explicou a presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva.

“Esperamos que as negociações transcorram com normalidade e durante o mês de maio possamos ter as convenções coletivas fechadas, trazendo equilíbrio para as relações trabalhistas e segurança jurídica para empresários e trabalhadores”, finalizou Helena.

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