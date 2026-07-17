Biblioteca de Americana recebe Contações & Diversões nesta quinta e sexta-feira
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A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano” recebe duas sessões do projeto “Contações & Diversões”, com contação de histórias nesta quinta (16) e sexta-feira (17), às 14h. A participação é gratuita. A Biblioteca de Americana fica na Praça Comendador Mülller, 172, no Centro.
As apresentações deste mês são conduzidas pelo contador de histórias e ator Eduardo Alves da Silva, em contações que incluem música e dança. A próxima edição do encontro será no dia 24.
“As contações de histórias mantêm viva a tradição da oralidade e aproximam as crianças do gosto pela literatura, de uma maneira lúdica e interativa. O ‘Contações & Diversões’ proporcionam momentos de cultura e lazer para as famílias participantes”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
Serviço:
“Contações & Diversões”
Local: Biblioteca Municipal de Americana – Praça Comendador Müller, 172, Centro
Próximas datas e horários: 16, 17 e 24 de julho, às 14h
Classificação: Livre
Entrada: Gratuita
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