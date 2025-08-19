Biblioteca de Americana tem nova edição do clube de leitura e cinema nesta 4ª-feira

A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, no Centro de Americana, recebe, nesta quarta-feira (20), mais uma edição do projeto “Brecha – Clube de Leitura e Cinema”. O evento, gratuito e aberto ao público, acontecerá das 19h às 21h, com encontros quinzenais que incluem debates literários e exibição de filmes. As inscrições devem ser feitas pelo link bit.ly/Clubedeleitura-Brecha.

Os participantes vão explorar obras como “Sociedade do Espetáculo” (Guy Debord), “Aviso de Incêndio” (Michael Lowy), “Realismo Capitalista” (Mark Fisher) e “Breve Tratado para Atacar a Realidade” (Santiago López Petit). Além disso, serão exibidos filmes como “La Haine”, “Edukators” e “Concerning Violence”. Não é necessário ter lido os livros ou assistido aos filmes previamente, pois as exibições e discussões serão realizadas de forma integrada.

Projeto

O projeto é organizado por Miguel Rodrigues e Jefferson Souza, integrantes do coletivo Americanazine, com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

“Apoiar o desenvolvimento de atividades culturais por artistas de nossa cidade é uma das melhores maneiras de incentivar o surgimento e a continuidade de projetos que retratam o melhor de Americana”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Os próximos encontros estão marcados para os dias 3 e 17 de setembro; 1, 15 e 29 de outubro; 12 e 26 de novembro; e 3 e 17 de dezembro. A Biblioteca Municipal fica na Praça Comendador Müller, no Centro de Americana.

