Biblioteca de Americana recebe exposição com releitura moderna do folclore

A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, no Centro de Americana, recebe, de 8 de agosto a 25 de setembro, a exposição “Contos de um Canto”, do artista plástico Thiago Burioli. Com entrada gratuita, a mostra pode ser vista de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e revisita o folclore para reconstruir um território vivo de memória e imaginação, onde arte e tradição se encontram. A abertura ocorre nesta quinta-feira (7), das 19h às 21h.

Depois de sua estreia em 2023 no Espaço Cultural Casa do Lago, na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a exposição retorna com 14 obras, entre esculturas, aquarelas e instalações, sendo 10 delas inéditas.

Thiago Burioli propõe uma releitura contemporânea e madura do folclore, resgatando suas raízes indígenas e suas expressões populares e se afastando do estigma exclusivamente infantil que muitas vezes o acompanha. Suas obras mergulham em um imaginário profundo e sensorial, ancorado na relação entre natureza, literatura e o simbólico sombrio. A exposição também instiga os sentidos com sonoplastia e aromatização ambiental, ampliando a experiência do público.

Programação cultural

Com curadoria de Renata Borges, produção do Cineclube Sofá e apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, a mostra integra uma programação cultural que inclui ações paralelas durante o período expositivo.

“A exposição ‘Contos de um Canto’ convida o espectador a revisitar o folclore como um território vivo, onde memória e imaginação se entrelaçam. Por sua localização estratégica no coração da cidade, a Biblioteca Municipal é o espaço ideal para receber a mostra, que conversa com nossas raízes e tradições”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

