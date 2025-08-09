Conselho Tutelar forma sobre violência em escolas estaduais de Americana

O Conselho Tutelar de Americana deu início a uma formação voltada ao reconhecimento de sinais de maus-tratos em crianças e adolescentes e à importância da comunicação desses casos ao órgão, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O primeiro dos quatro encontros programados foi realizado nesta quinta-feira (7), na sede do Conselho.

A ação busca reforçar o trabalho de educadores e demais agentes da rede de proteção da infância, capacitando-os para prevenir, identificar e enfrentar situações de violência. A atividade está entre as atribuições do Conselho, conforme o artigo 136, inciso XII do ECA.

O coordenador do Conselho Tutelar, Rodrigo Miletta, conduziu o encontro. “É fundamental essa parceria com as escolas, junto à Diretoria Regional de Ensino, visando discutir, explicar, pactuar e articular ações dialogadas para que estes procedimentos sejam cumpridos, atendendo às exigências previstas na legislação e no Estatuto da Criança e do Adolescente”, afirmou.

Haroldo Ramos

Também presente, o dirigente regional de Ensino, Haroldo Ramos Teixeira, destacou a importância do alinhamento entre os profissionais. “É um momento importante da escola a realização dessa formação e acionamento da rede protetiva para a questão da violência contra crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar é parceiro da escola e esse alinhamento é necessário para integração de ações e procedimentos, visando o objetivo maior que é proteger as crianças e adolescentes”, disse.

Participaram do encontro diretores de escolas estaduais, supervisores, psicólogos do programa CONVIVA e a coordenadora do Departamento de Direitos Humanos e do Comitê Americana por Elas, Cibele Ascari.

Os próximos encontros serão realizados nos dias 14, 21 e 28 de agosto, das 9h às 13h, na sede do Conselho Tutelar, que fica na Rua Itaúna, nº 350, Jardim Ipiranga.

