ESF Praia Azul promove ação em incentivo ao aleitamento materno

Como parte da programação do Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno, a unidade Estratégia Saúde da Família (ESF) da Praia Azul, em Americana, promoveu nesta quinta-feira (7) uma ação educativa voltada a gestantes e puérperas. A atividade foi conduzida pela enfermeira Daniele Cristine de Moraes e Silva, com o apoio da equipe multiprofissional.

Durante o encontro, as participantes receberam orientações sobre os benefícios do leite materno e a prática do aleitamento exclusivo nos primeiros seis meses de vida, conforme recomendação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS). Também foram distribuídos folders com dicas e orientações sobre posições adequadas para amamentar.

Para tornar o momento mais acolhedor, a equipe preparou um espaço decorado com uma poltrona para que as participantes fossem fotografadas, valorizando o vínculo entre mãe e bebê.

“Ressaltamos que o aleitamento materno é fundamental para a saúde e o desenvolvimento tanto do bebê quanto da mãe. É uma prática amplamente recomendada, com impactos positivos para o bem-estar físico e emocional da dupla”, destacou Daniele.

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, reforçou a importância da ação. “Fortalecer o aleitamento materno é investir na primeira infância com responsabilidade e cuidado. Essa ação da ESF Praia Azul integra um esforço coletivo de valorização da maternidade e promoção da saúde desde os primeiros dias de vida”, afirmou.

O Agosto Dourado é uma campanha nacional que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. O “dourado” remete ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Em Americana, a programação da campanha segue ao longo do mês, com atividades em unidades de saúde, instituições sociais e formações para profissionais. Um dos destaques será o fórum “Priorizar o aleitamento: criar sistemas de apoio sustentáveis”, no dia 21 de agosto, no Núcleo de Especialidades, com palestras da médica pediatra neonatal Dra. Raquel Amarante de Paula e Silva e do dentista e pesquisador Dr. Pedro Pileggi Vinha.

Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, segue com as ações de incentivo ao aleitamento materno. A iniciativa faz parte do Agosto Dourado e ocorre no decorrer do mês em toda a Rede Municipal de Saúde, com destaque para as ações nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e no Centro de Referência em Saúde da Mulher.

Nesta semana as UBSs intensificaram as ações, por meio dos Grupos de Gestantes, Salas de Espera Ativa e Grupo Faça Saúde, além de decoração especial alusiva ao tema. Na última quarta-feira (6), o Centro de Referência em Saúde da Mulher promoveu uma ação de conscientização sobre a importância do aleitamento materno com a presença do Serviço de Assistência Social – Meimei, onde houve abordagem sobre a translactação e os aspectos psicológicos envolvidos.

O tema amamentação também foi abordado durante a visita de gestantes à maternidade do Hospital Santa Bárbara, nesta quinta-feira (7), e nas atividades do Programa QualiVida em diversos territórios do município.

As atividades do Agosto Dourado em Santa Bárbara são coordenadas pelo NAC (Núcleo de Ações Coletivas). Informações sobre o cronograma de ações desenvolvidas podem ser obtidas na UBS mais próxima e no Centro de Referência em Saúde da Mulher.

Campanha

A Semana Mundial do Aleitamento Materno (SMAM) é uma campanha criada pela Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno (WABA, na sigla em inglês), e todo ano é celebrada entre os dias 1° e 7 de agosto. O objetivo é ampliar a visibilidade e promover informação acerca da importância da amamentação para as crianças, mães e familiares próximos.

O mês do Aleitamento Materno no Brasil foi instituído pela Lei Federal nº 13.435/2.017 que determina que, no decorrer do mês de agosto, serão intensificadas ações intersetoriais de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno.

