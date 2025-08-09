Santa Bárbara credencia empresas a participar de feira de empregos

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, publicou o Edital de Chamamento Público nº 04/2025 para o credenciamento de empresas e instituições interessadas em participar da 1ª edição da Feira de Empregabilidade e Qualificação Profissional, em setembro

A ação tem como objetivo ampliar o acesso da população às oportunidades de emprego e qualificação profissional, fortalecendo o desenvolvimento econômico local.

O evento será realizado no dia 9 de setembro, a partir das 9 horas, na Casa do Trabalhador (Rua do Ósmio, nº 975 – Loja C, Jardim Mollon).

Empresas, instituições formadoras, sindicatos e entidades que atuam com qualificação profissional, intermediação de mão de obra ou promoção do emprego poderão participar oferecendo vagas de emprego ou cursos gratuitos de capacitação.

As inscrições estão abertas até 15 de agosto de 2025 e devem ser feitas presencialmente, das 9h às 16h, na sede da Prefeitura.

Para o credenciamento, é necessário preencher a ficha de inscrição, indicar a quantidade de vagas ofertadas e apresentar a documentação listada no edital, disponível no site da Prefeitura (santabarbara.sp.gov.br).

A seleção das entidades será realizada com base em critérios como o número de vagas ofertadas e ordem de inscrição, respeitando os limites estruturais do espaço.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3499-1110 ou pelo e-mail [email protected].

