O curta-metragem “As Estátuas Também Morrem”, dirigido por Alain Resnais e Chris Marker, fecha os debates promovidos pelo Clube de Leitura e Cinema Brecha na Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, em Americana. A sessão ocorre nesta quarta-feira (15), às 19h, com entrada gratuita. A Biblioteca fica na Praça Comendador Müller, 172, no Centro.

O filme-ensaio sobre a arte negra detalha a história e os efeitos do colonialismo. A obra encerra os debates a partir das leituras de “Os Condenados da Terra”, de Frantz Fanon, e “Cultura Fora da Lei: Representações de Resistência”, de Bell Hooks.

Literatura

Organizado pelos professores Miguel Rodrigues e Jefferson Souza, com o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o Brecha discute obras da literatura contemporânea em encontros quinzenais realizados na Biblioteca Municipal.

“A Biblioteca é um dos melhores equipamentos culturais para a promoção da literatura em nosso município e estão todos convidados a visitar o espaço e acompanhar a atividade”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.