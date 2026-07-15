A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, no Centro de Americana, recebe mais uma sessão do Cine Biblioteca, nesta quarta-feira (15), com a exibição da animação “Super Mario Galaxy: O Filme”, a partir das 14h. A entrada é gratuita e a classificação indicativa do filme, de 6 anos. A Biblioteca fica na Praça Comendador Mülller, 172.

A obra acompanha Mario e seus amigos diante de uma nova ameaça vivida por um inédito e ameaçador super vilão. O bigodudo encanador italiano e seus aliados Luigi, Peach e Yoshi embarcam nesta aventura galáctica repleta de ação e momentos emocionantes depois de salvar o Reino dos Cogumelos.

O Cine Biblioteca é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, como opção de lazer e entretenimento para as famílias, como explicou o secretário da pasta, Vinicius Ghizini. “Com a chegada das férias escolares, a proposta voltada ao público infantil une lazer e arte e contribui para a formação de futuros novos leitores”, disse.

Confira a próxima obra exibida pelo Cine Biblioteca durante o mês de julho:

Dia 22 | quarta | 14h | 10 anos

“Um cabra bom de bola”

Animação | 1h40

Uma pequena cabra sonhadora ganha a chance de jogar berrobol, um esporte intenso dominado pelos animais mais ferozes do mundo.

A Biblioteca de Americana atende o público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Mais informações pelo telefone (19) 3461-9157.