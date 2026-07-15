Pesquisa Genial Quaest mostra que o presidente Lula (PT) tem hoje a melhor aprovação em 1 ano da série. Ele também abre vantagem na corrida eleitoral.

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Lula tem saldo de aprovação positivo pela primeira vez desde Dez/24. Aprovação do governo chegou a 48%; desaprovação foi a 47%.

Na pergunta espontânea de intenção de voto, 54% continuam indecisos; 26% dizem que vão votar em Lula (+3pp) e 14% em Flávio (-3pp). Jair Bolsonaro tem 1% de lembrança e os outros somados tem 5% (+2pp).

Na pergunta estimulada de 1º turno, Lula chega a 40% das intenções de voto e Flavio Bolsonaro a 28%. Caiado tem 4%, Renan aparece com 3% e Zema com 2%. Todos os outros nomes somam 4 pontos. Indecisos são 11%.

1º Turno: Quaest

Lula (PT): 40%

Flávio Bolsonaro (PL): 28%

2º Turno:

Lula: 45%

Flávio: 37%

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