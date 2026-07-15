Atividades da Melhor Idade de Hortolândia entram em recesso

Encontros promovidos nos Centros de Convivência do Remanso e do Jd. Amanda retornam no dia 21 deste mês

Uma pausa de poucos dias nas atividades dos CCMIs (Centros de Convivência da Melhor Idade) de Hortolândia é a oportunidade para os idosos recarregarem as energias para o retorno, previsto para o próximo dia 21 deste mês. Depois da festa julina, promovida na terça-feira (7), reunindo cerca de 500 participantes, as atividades entraram em recesso.

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Na retomada da programação, tanto a unidade do Remanso Campineiro quanto do Jardim Amanda darão continuidade nas ações que proporcionam desenvolvimento social e integração entre os participantes, como hidroginástica, bailes, exposição de orquídeas, atividades físicas e artísticas, tudo com muita diversão.

Para participar, basta ter 60 anos ou mais e fazer a inscrição na unidade mais próxima de casa:

CCMI Remanso Campineiro

Endereço: Rua Euclides Pires de Assis, nº 200, Remanso Campineiro

E-mail: [email protected]

Telefone: (19) 3819-7966

CCMI Jd. Amanda

Endereço: Avenida Tarsila do Amaral, nº 640, Jd. Amanda II

E-mail: [email protected]

Telefone: (19): 3887-4644

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