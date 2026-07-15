Nyland, goleiro da Noruega, usou as redes sociais nesta terça-feira (14), e alertou sobre fake news na internet após uma publicação feita por um perfil falso do Instagram atribuído a ele viralizar com um pedido de desculpa a Neymar.

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Na ocasião, o atleta compartilhou um print da conta em seus Stories, e escreveu: “Esse não é meu perfil. Por favor, denunciem. Minha única conta oficial é @orjanhnylan1”.

No post viral, o goleiro da Noruega teria pedido desculpas a Neymar pela provocação de ter dito que gostaria de “entrar na mente” do brasileiro. A declaração viralizou após os dois discutirem na cobrança de pênalti do camisa 10 do Brasil no jogo de oitavas de final da Copa do Mundo, em 5 de julho, que culminou na eliminação.

Nyland fake bombou no Brasil

“Nunca vou esquecer esse jogo. O Brasil foi um dos melhores times que já jogamos contra. Neymar ainda é uma lenda pra mim e espero que ele me perdoe”, diz a publicação, curtida pelo próprio Neymar.

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