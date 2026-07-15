Quando principia a dúvida- Contratar um plano de saúde envolve mais do que comparar preços e escolher uma operadora. Regras, direitos e deveres nem sempre são claros, o que faz surgirem dúvidas sobre cobertura, contratos e atendimento.

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O direito da saúde desempenha papel essencial na proteção dos beneficiários e na solução de conflitos. Diante desse cenário, identificar quais são as principais dúvidas ajuda a traçar um panorama das reais necessidades e dos gargalos informativos do setor.

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(Crédito: DNY59 / iStock)

Um estudo realizado por Elton Fernandes, escritório de advocacia especializado em direito da saúde, com base no volume médio mensal de buscas no Google Brasil para termos relacionados a plano de saúde entre os meses de julho de 2025 e maio de 2026, revelou quais são as principais dúvidas dos brasileiros em relação ao benefício. O estudo leva em consideração apenas dados de buscas no Google Brasil, não refletindo, portanto, intenções de compra ou comportamentos adjacentes.

Os resultados mostram que a jornada do consumidor costuma seguir três etapas. Primeiro, surgem as dúvidas sobre qual plano contratar e quanto ele custa. Depois, aparecem questionamentos sobre regras do contrato, como carência e coparticipação. Por fim, ganham espaço as pesquisas relacionadas a problemas na utilização do serviço ou ao encerramento do vínculo com a operadora.

Os principais termos pesquisados foram:

O levantamento também evidencia que muitos consumidores ainda encontram dificuldades para compreender conceitos básicos da saúde suplementar. A presença de termos técnicos entre os assuntos mais pesquisados reforça a necessidade de uma comunicação mais simples por parte das operadoras e de informações mais acessíveis por parte dos órgãos reguladores.

O que é direito da saúde e qual sua relação com os planos de saúde?

O direito da saúde regula as relações entre pacientes, operadoras de planos de saúde e o poder público, assegurando direitos e deveres previstos em lei. Essa área atua principalmente em conflitos envolvendo negativa de cobertura, reajustes, cancelamentos de contratos, falhas na prestação do serviço e outros problemas relacionados à assistência.

As buscas realizadas pelos brasileiros ajudam a ilustrar esse cenário. Os termos onde reclamar sobre plano de saúde e como cancelar o plano de saúde, ambos com média de 390 pesquisas mensais, mostram que muitos consumidores procuram orientação quando enfrentam dificuldades na relação com a operadora.

Outra dúvida recorrente aparece na pesquisa como saber se meu plano de saúde está ativo, que registra 320 buscas mensais. A consulta revela uma preocupação com a regularidade do contrato e com a garantia de acesso aos serviços contratados.

Em muitas dessas situações, o problema ultrapassa uma simples dúvida administrativa e passa a envolver possíveis descumprimentos contratuais ou falhas na prestação do serviço. Nesses casos, a análise jurídica técnica em direito da saúde pode ser necessária para compreender a situação e traduzir os direitos fundamentais assegurados pela legislação e pelas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Da escolha ao contrato: entender o funcionamento das operadoras ainda é um desafio

A maior parte das pesquisas está concentrada no momento da contratação. O termo qual é o melhor plano de saúde lidera o levantamento, com 3.600 buscas mensais, enquanto quanto custa plano de saúde aparece em seguida, com 1.900 pesquisas.

Os números indicam que qualidade e preço são os principais fatores considerados antes da contratação. No entanto, logo depois surgem dúvidas relacionadas ao funcionamento do serviço, o que revela que muitos consumidores ainda chegam ao contrato sem compreender plenamente suas regras.

Entre os termos mais pesquisados estão o que é carência plano de saúde, o que é coparticipação no plano de saúde e como funciona um plano de saúde, todos com média de 1.300 buscas mensais.

A carência corresponde ao prazo em que parte das coberturas ainda não pode ser utilizada após a contratação. Já a coparticipação prevê o pagamento de parte dos atendimentos, além da mensalidade, podendo reduzir o valor fixo do plano, mas aumentar os gastos conforme a utilização.

Outras dúvidas aparecem ainda antes da assinatura do contrato. As pesquisas por como fazer um plano de saúde, com 720 buscas, e quem pode ser dependente no plano de saúde empresarial, com 480 pesquisas mensais, mostram que muitos brasileiros procuram entender os critérios de adesão e inclusão de familiares.

O conjunto dos dados mostra que as principais dúvidas vão além da escolha da operadora e se concentram na compreensão do contrato, de suas regras e limitações. O cenário reforça a importância de informações claras para reduzir conflitos e ampliar o conhecimento sobre os direitos dos consumidores.

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