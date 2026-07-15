Quando principia a dúvida- Contratar um plano de saúde envolve mais do que comparar preços e escolher uma operadora. Regras, direitos e deveres nem sempre são claros, o que faz surgirem dúvidas sobre cobertura, contratos e atendimento.

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O direito da saúde desempenha papel essencial na proteção dos beneficiários e na solução de conflitos. Diante desse cenário, identificar quais são as principais dúvidas ajuda a traçar um panorama das reais necessidades e dos gargalos informativos do setor.

Um estudo realizado por Elton Fernandes, escritório de advocacia especializado em direito da saúde, com base no volume médio mensal de buscas no Google Brasil para termos relacionados a plano de saúde entre os meses de julho de 2025 e maio de 2026, revelou quais são as principais dúvidas dos brasileiros em relação ao benefício. O estudo leva em consideração apenas dados de buscas no Google Brasil, não refletindo, portanto, intenções de compra ou comportamentos adjacentes.

Os resultados mostram que a jornada do consumidor costuma seguir três etapas. Primeiro, surgem as dúvidas sobre qual plano contratar e quanto ele custa. Depois, aparecem questionamentos sobre regras do contrato, como carência e coparticipação. Por fim, ganham espaço as pesquisas relacionadas a problemas na utilização do serviço ou ao encerramento do vínculo com a operadora.

Os principais termos pesquisados foram:

O levantamento também evidencia que muitos consumidores ainda encontram dificuldades para compreender conceitos básicos da saúde suplementar. A presença de termos técnicos entre os assuntos mais pesquisados reforça a necessidade de uma comunicação mais simples por parte das operadoras e de informações mais acessíveis por parte dos órgãos reguladores. O que é direito da saúde e qual sua relação com os planos de saúde? O direito da saúde regula as relações entre pacientes, operadoras de planos de saúde e o poder público, assegurando direitos e deveres previstos em lei. Essa área atua principalmente em conflitos envolvendo negativa de cobertura, reajustes, cancelamentos de contratos, falhas na prestação do serviço e outros problemas relacionados à assistência. As buscas realizadas pelos brasileiros ajudam a ilustrar esse cenário. Os termos onde reclamar sobre plano de saúde e como cancelar o plano de saúde, ambos com média de 390 pesquisas mensais, mostram que muitos consumidores procuram orientação quando enfrentam dificuldades na relação com a operadora. Outra dúvida recorrente aparece na pesquisa como saber se meu plano de saúde está ativo, que registra 320 buscas mensais. A consulta revela uma preocupação com a regularidade do contrato e com a garantia de acesso aos serviços contratados. Em muitas dessas situações, o problema ultrapassa uma simples dúvida administrativa e passa a envolver possíveis descumprimentos contratuais ou falhas na prestação do serviço. Nesses casos, a análise jurídica técnica em direito da saúde pode ser necessária para compreender a situação e traduzir os direitos fundamentais assegurados pela legislação e pelas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Da escolha ao contrato: entender o funcionamento das operadoras ainda é um desafio A maior parte das pesquisas está concentrada no momento da contratação. O termo qual é o melhor plano de saúde lidera o levantamento, com 3.600 buscas mensais, enquanto quanto custa plano de saúde aparece em seguida, com 1.900 pesquisas. Os números indicam que qualidade e preço são os principais fatores considerados antes da contratação. No entanto, logo depois surgem dúvidas relacionadas ao funcionamento do serviço, o que revela que muitos consumidores ainda chegam ao contrato sem compreender plenamente suas regras. Entre os termos mais pesquisados estão o que é carência plano de saúde, o que é coparticipação no plano de saúde e como funciona um plano de saúde, todos com média de 1.300 buscas mensais. A carência corresponde ao prazo em que parte das coberturas ainda não pode ser utilizada após a contratação. Já a coparticipação prevê o pagamento de parte dos atendimentos, além da mensalidade, podendo reduzir o valor fixo do plano, mas aumentar os gastos conforme a utilização. Outras dúvidas aparecem ainda antes da assinatura do contrato. As pesquisas por como fazer um plano de saúde, com 720 buscas, e quem pode ser dependente no plano de saúde empresarial, com 480 pesquisas mensais, mostram que muitos brasileiros procuram entender os critérios de adesão e inclusão de familiares. O conjunto dos dados mostra que as principais dúvidas vão além da escolha da operadora e se concentram na compreensão do contrato, de suas regras e limitações. O cenário reforça a importância de informações claras para reduzir conflitos e ampliar o conhecimento sobre os direitos dos consumidores.

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