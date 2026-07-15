Av Cillos ‘novinha’ – O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou, nesta terça-feira (14), o início das obras de recuperação asfáltica da Avenida de Cillo, no trecho entre o viaduto da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e a Rua Fernando Camargo, por meio do programa Asfalto Novo. O trabalho começa nesta quarta-feira (15). Os serviços serão executados no período noturno, das 20h às 5h, visando minimizar os impactos no trânsito e garantir mais agilidade e segurança na execução.

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“O programa Asfalto Novo vai beneficiar as principais ruas e avenidas de Americana, que recebem um grande fluxo de veículos e necessitam de melhorias para a segurança da população. A Avenida de Cillo é uma via importante para a cidade e o trabalho irá promover a mobilidade urbana e um trânsito mais seguro para todos”, disse o prefeito Chico Sardelli.

A recuperação asfáltica vai abranger toda a extensão do trecho, nos dois sentidos, totalizando 30.180 metros quadrados de novo pavimento. As obras incluem demolição do pavimento atual, fresagem e aplicação de nova camada de asfalto.

Nesta quarta, os serviços serão executados no trecho entre a Rua dos Jambeiros, em frente ao Reservatório (CR-03) da Vila Santa Catarina, e a Rua Fernando Camargo, no sentido bairro-Centro. O local ficará interditado parcialmente.

O vice-prefeito Odir Demarchi ressaltou a importância do investimento para o município. “É uma obra muito importante, que trará benefícios para toda a população. A recuperação asfáltica da Avenida de Cillo vai proporcionar a melhoria viária para motoristas e pedestres nesta região, que é uma da área que recebe um grande fluxo de veículos, contribuindo para o desenvolvimento de Americana e para o bem-estar da população”, reforçou.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, ressaltou a importância do trabalho para a conservação e melhoria da malha viária do município.

Av Cillos e o ‘Asfalto Novo’

“O programa Asfalto Novo irá promover a recuperação asfáltica de aproximadamente 408 mil metros quadrados de ruas e avenidas na cidade. As equipes estão concluindo o trabalho nas ruas do Parque das Nações e Morada do Sol e uma nova frente irá começar os serviços na Avenida de Cillo e também no Jardim Nossa Senhora de Fátima. É o maior investimento em recuperação asfáltica da história de Americana, que contribuirá para promover a qualidade de vida da população, uma prioridade da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, disse Adriano.

De acordo com a pasta, os serviços na Avenida de Cillo têm conclusão prevista em até 15 dias.

Morada do Sol e Parque das Nações

Esta semana, estão sendo concluídos os trabalhos do programa Asfalto Novo nas regiões do Parque das Nações e Morada do Sol. Foram contempladas trechos das ruas Singapura, Nigéria, Costa do Marfim, Senegal, Angola, Jamaica, Zaire, Tanzânia, Islândia, Nova Zelândia, Porto Rico, Finlândia, Tailândia, Moçambique, Austrália, Filipinas, Tunísia, Canadá, Doutor Pedro Pioli, Antônio da Silva Pequeno, Maria Camuri da Rocha, José Dell’Agnese, Nacim Elias, Aurélio Cibim, Ângelo Marton, Frederico Penachione, Emílio de Camargo, Etiópia e Augusto Zázeri.

Jardim Nossa Senhora de Fátima

A próxima região a receber as obras de recuperação asfáltica será o Jardim Nossa Senhora de Fátima. Os serviços de fresagem vão começar pela Rua Maceió, a partir desta semana.

O programa Asfalto Novo começou em 19 de junho, nos bairros Parque das Nações e Morada do Sol. A Prefeitura de Americana irá investir R$ 70.999.911,20 em recursos próprios para a execução das melhorias.

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