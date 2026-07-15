O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, acompanhou nesta terça-feira (14) a saída dos primeiros atletas que representarão o Município nos 68º Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, em Itatiba. Na ocasião, apresentou o novo micro-ônibus da Secretaria de Esportes (Seme), adquirido para reforçar o transporte das equipes esportivas.

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Com investimento de R$ 590 mil, o veículo modelo Volare V9 possui capacidade para 31 passageiros, além de um motorista e um acompanhante de apoio. O micro-ônibus conta com acessibilidade e será utilizado exclusivamente no transporte dos atletas da Seme para competições oficiais, garantindo mais conforto, segurança e eficiência no deslocamento das equipes. A estimativa é de que o novo veículo realize cerca de 200 viagens por ano.

Nesta terça, os atletas barbarenses das equipes de badminton, basquete, malha e vôlei de praia masculino e feminino estrearam o novo micro-ônibus da Seme, marcando o início da participação de Santa Bárbara d’Oeste nos 68º Jogos Regionais. As demais delegações seguiram ou seguirão para Itatiba ao longo do dia, conforme a programação das disputas.

Piovezan e a nova frota

“Com este novo micro-ônibus, nossa frota passa a contar com dois veículos próprios para atender os atletas da Seme, garantindo mais autonomia, conforto e segurança no transporte das equipes ao longo de todo o calendário esportivo”, ressaltou o prefeito Rafael Piovezan. “São cerca de 5 mil atletas beneficiados para competições oficiais, fortalecendo um trabalho que começa no QualiVida e nas escolinhas esportivas e forma talentos que representam Santa Bárbara d’Oeste em toda a região e no Estado”, complementou.

Santa Bárbara d’Oeste participa da 68ª edição dos Jogos Regionais com representantes em 30 modalidades. Grande parte dos atletas iniciou sua trajetória nas escolinhas e projetos esportivos gratuitos oferecidos pela Prefeitura em diversos bairros da cidade. Muitos deles também passaram pelo QualiVida, programa intersetorial da Administração Municipal voltado às áreas de bem-estar, lazer e qualidade de vida, que incentiva a prática esportiva e revela talentos para as equipes de competição do Município.

A delegação barbarense disputará nove modalidades em categorias Sub-21 ou inferiores, evidenciando a renovação das equipes e o fortalecimento do trabalho de base desenvolvido pela Seme. Das 21 modalidades da categoria livre, apenas cinco serão disputadas exclusivamente por atletas adultos. Nas demais, o Município contará também com esportistas oriundos das categorias de formação.

Santa Bárbara d’Oeste estará representada nas modalidades de atletismo, badminton, basquete 3×3, basquete, biribol, ciclismo, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, malha, natação, tênis de mesa, tênis, voleibol, vôlei de praia e xadrez.

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