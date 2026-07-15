Prefeitura de Nova Odessa recebe nova viatura para reforçar o programa Anjos da Escola

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A Prefeitura de Nova Odessa realizará, na próxima segunda-feira (14), às 10h, a entrega oficial da nova viatura que será utilizada exclusivamente pelo programa Anjos da Escola, desenvolvido pela Guarda Civil Municipal (GCM). O veículo foi adquirido com recursos de uma emenda impositiva no valor de R$130 mil, destinada à Secretaria Municipal de Segurança Pública pelo então vereador Cabo Natal.

Antes da entrega oficial, o veículo, um Fiat Argo 0 km, modelo 2026, ficará em exposição no saguão do Paço Municipal nesta quinta e sexta-feira, permitindo que servidores e moradores conheçam o novo patrimônio público.

O programa Anjos da Escola é desenvolvido pela Guarda Civil Municipal e tem como objetivo fortalecer a segurança no ambiente escolar por meio de ações preventivas, aproximando os agentes da comunidade escolar. Além do patrulhamento, os guardas municipais capacitados realizam palestras, orientações e atividades educativas com alunos, professores e equipes das unidades de ensino.

Segundo o secretário adjunto de Segurança Pública, Cabo Natal, a chegada da nova viatura permitirá ampliar o alcance das ações desenvolvidas pelo programa.

“O Anjos da Escola já é um programa consolidado em Nova Odessa e, com essa viatura exclusiva, vamos intensificar o trabalho realizado nas escolas, ampliando as ações de prevenção, segurança escolar e as atividades educativas desenvolvidas pela Guarda Civil Municipal junto aos alunos e profissionais da educação”, destacou.

“Reconheço a importância da participação política na destinação de emendas como está indicada pelo Cabo Natal, durante sua vereança. Isso mostra o quanto o trabalho legislativo pode beneficiar a população”, enfatizou Luciel Carlos, comandante da Guarda Civil Municipal de Nova Odessa.

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