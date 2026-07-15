A partir de hoje (15), é possível consultar a classificação geral do processo seletivo das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) para o segundo semestre de 2026, pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br. A relação traz o nome de todos os inscritos nos cursos técnicos presenciais e semipresenciais e Especialização Técnica – incluindo os que fizeram a prova de aptidão para Canto, Dança, Teatro e Especialização Técnica em Danças a Dois.

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A primeira convocação para matrículas será feita por e-mail e SMS. A chamada segue o critério de classificação dos candidatos em ordem decrescente de notas, até o preenchimento total das vagas ofertadas. A documentação deve ser apresentada entre os dias 16 e 17. Caso seja feriado municipal, a convocação e a matrícula serão realizadas no próximo dia útil.

Ao receber a convocação o candidato, quando menor de 16 anos, deve ir até a unidade escolar acompanhado do seu representante legal com os documentos solicitados pelo processo seletivo para fazer o requerimento de matrícula. Os demais convocados podem optar pela matrícula de forma remota, por meio do link enviado pela Secretaria Acadêmica da Etec.

A classificação geral e a convocação para matrícula dos candidatos dos cursos online serão divulgadas, via e-mail, em 20 de julho.

Documentação Etecs

Para ingresso no primeiro módulo do Ensino Técnico

Documento de identidade (RG) ou Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);• CPF ou documento que contenha esse número;• Uma foto 3×4 recente, com fundo neutro;• Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, emitida pela escola de origem, ou ainda declaração de que está matriculado a partir da segunda série do Ensino Médio. Caso o aluno tenha concluído ou curse o Ensino de Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) do Ensino Médio, também será necessário apresentar os documentos de conclusão ou que está matriculado na formação;

Para os cursos de Especialização Técnica de Nível Médio

Documento de identidade (RG) ou Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);• CPF ou documento que contenha esse número;• Uma foto 3×4 recente, com fundo neutro;• Histórico Escolar com Certificado de Conclusão de Curso Técnico equivalente ao curso escolhido conforme lista disponível no site vestibulinho.etec.sp.gov.br. Também pode ser apresentada a declaração de Conclusão do Curso Técnico equivalente, documento original, emitido pela escola de origem. Para o curso de Especialização em Gestão de Projetos Online, o candidato poderá, se for o caso, fazer upload do certificado de conclusão de um curso do Ensino Superior.

Pontuação Acrescida

Quem se inscreveu usando o Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza, além dos documentos descritos, também deve apresentar a Declaração Escolar ou Histórico Escolar contendo o detalhamento das séries cursadas e o(s) nome(s) da(s) escola(s), comprovando, assim, ter cursado integralmente da 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em instituições públicas.

As especificações sobre os documentos e formatos podem ser conferidas no Manual do Candidato e na Portaria do Vestibulinho das Etecs.

Cursos da modalidade presencial e semipresencial:

15 de julho: convocação para envio dos documentos de matrícula da primeira chamada, por e-mail e SMS;

convocação para envio dos documentos de matrícula da primeira chamada, por e-mail e SMS; 16 e 17 de julho: apresentação de documentos de convocado na primeira chamada de matrícula;

apresentação de documentos de convocado na primeira chamada de matrícula; 21 de julho – até meio dia (12h): divulgação, por e-mail, da análise da documentação de matrícula

apresentada pelos candidatos da primeira chamada; prazo para apresentar recurso em matrículas com resultado indeferido;

divulgação, por e-mail, da análise da documentação de matrícula apresentada pelos candidatos da primeira chamada; prazo para apresentar recurso em matrículas com resultado indeferido; 22 de julho: divulgação do resultado do recurso das matrículas indeferidas na primeira convocação;

divulgação do resultado do recurso das matrículas indeferidas na primeira convocação; 22 de julho: segunda chamada para matrícula, por e-mail e SMS.

Cursos da modalidade online:

20 de julho: convocação de matrícula primeira chamada, por e-mail;

convocação de matrícula primeira chamada, por e-mail; entre 21 e 22 de julho: envio de documentos de matrícula da primeira convocação, conforme orientações enviadas por e-mail;

envio de documentos de matrícula da primeira convocação, conforme orientações enviadas por e-mail; 27 de julho: divulgação, por e-mail, da análise da documentação de matrícula

apresentada pelos candidatos da primeira chamada;

divulgação, por e-mail, da análise da documentação de matrícula apresentada pelos candidatos da primeira chamada; 28 de julho: prazo para apresentar recurso para quem teve o pedido de matrícula indeferido;

prazo para apresentar recurso para quem teve o pedido de matrícula indeferido; 30 de julho: divulgação do resultado do recurso às matrículas indeferidas;

divulgação do resultado do recurso às matrículas indeferidas; 30 de julho: segunda convocação para matrícula, por e-mail.

Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula Souza (CPS) administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob supervisão de uma Etec –, em mais de 300 municípios. As Etecs atendem mais de 220 mil alunos nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio. Nas Fatecs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 83 mil estudantes. Além dos cursos técnicos e superiores de tecnologia, a instituição oferece Formação Continuada e Pós-graduação (stricto sensu e lato sensu).