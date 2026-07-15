A convenção do PSD vai reunir o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o candidato a presidente do partido Ronaldo Caiado na próxima semana em São Paulo. Caiado deve ter como candidato a vice o presidente da legenda (PSD) Gilberto Kassab.

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Os bolsonaristas mais radicais tendem a ver no evento mais uma das ‘traições’ de Tarcísio. Ele é visto pelo time ligado ao irmão exilado Eduardo Bolsonaro como um dos traidores de Bolsonaro pai ao lado da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro e do deputado campeão de votos de Minas Gerais Nicholas Ferreira.