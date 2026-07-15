Cidade Saúde: entenda como funciona o maior complexo de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste

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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste preparou um tira-dúvidas para apresentar à população as principais informações sobre o Cidade Saúde “Lucimeire Cristina Coelho Rocha”, o maior investimento da história da Saúde Pública do Município. Confira:

O que é o Cidade Saúde?

O Cidade Saúde “Lucimeire Cristina Coelho Rocha” é o maior e mais moderno complexo de Saúde Pública já construído em Santa Bárbara d’Oeste. O empreendimento reúne, em um único local, diversos serviços especializados do SUS municipal, proporcionando mais integração entre os atendimentos, maior eficiência na gestão e mais comodidade para os pacientes.

Quanto foi investido na obra?

O investimento feito pela gestão do prefeito Rafael Piovezan foi de R$ 25 milhões, realizado integralmente com recursos próprios da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Qual é o tamanho da estrutura?

O prédio possui quatro andares, 3,6 mil metros quadrados de área construída, 28 consultórios, Centro de Procedimentos Ambulatoriais, Centro Oftalmológico ampliado, auditório para 80 pessoas e espaços destinados aos serviços administrativos e técnicos da Secretaria de Saúde.

Como chegar ao Cidade Saúde?

O Cidade Saúde está localizado no cruzamento das avenidas Santa Bárbara e Vereador Antonio Carlos de Souza (Antonio da Loja), no Jardim Alphacenter, em um ponto estratégico da cidade e com acesso facilitado por diferentes regiões do município.

O complexo é integrado ao Terminal Leste, permitindo que os usuários do transporte coletivo desembarquem no próprio terminal e acessem o Cidade Saúde com segurança e comodidade para consultas, exames e demais atendimentos especializados. Para quem utiliza veículo particular, o complexo também dispõe de estacionamento para usuários.

Qual é o principal objetivo do Cidade Saúde?

O complexo foi criado para centralizar e integrar os principais serviços especializados da rede municipal de Saúde. Além da assistência ao paciente, reúne setores de regulação, vigilância e gestão administrativa, tornando o atendimento mais eficiente e fortalecendo a rede pública de saúde.

Como estão distribuídos os serviços no prédio?

Térreo



Vigilância Epidemiológica

Vigilância Sanitária

Farmácia Municipal, integrada ao complexo e destinada a facilitar o acesso aos medicamentos pelos pacientes atendidos no Centro de Especialidades

1º andar



Consultórios de especialidades médicas

Centro de Procedimentos Ambulatoriais

2º andar



Centro Oftalmológico

Ambulatório de Dor

Ambulatório de Ostomia

Ambulatório de Feridas

Consultórios de Fonoaudiologia

Consultório de Otorrinolaringologia

Auditório para capacitações, cursos e ações de educação permanente

3º andar



Secretaria Municipal de Saúde

Departamento Pessoal da Secretaria de Saúde

Central de Regulação

Quais serviços funcionarão no Cidade Saúde?

O complexo reúne:



Centro de Especialidades Médicas

Centro Oftalmológico ampliado

Centro de Procedimentos Ambulatoriais

Farmácia Municipal

Central de Regulação

Vigilância Epidemiológica

Vigilância Sanitária

Ambulatório de Ostomia

Ambulatório de Feridas

Ambulatório de Dor

Secretaria Municipal de Saúde

Quais especialidades médicas serão oferecidas?

O Cidade Saúde contará com atendimento em diversas especialidades, entre elas:



Cardiologia

Neurologia

Nefrologia

Gastroenterologia

Dermatologia

Ortopedia

Reumatologia

Urologia

Cirurgia Geral

Cirurgia Vascular

Pneumologia

Pneumologia Pediátrica

Neuropediatria

Endocrinologia

Endocrinologia Pediátrica

Gerontologia

Nutrição

Fonoaudiologia

Otorrinolaringologia

Oftalmologia

Acupuntura

Como um paciente pode ser atendido no Cidade Saúde?

O acesso ao Cidade Saúde acontece por meio da rede municipal de Saúde. O paciente é acolhido inicialmente em uma UBS (Unidade Básica de Saúde), porta de entrada do SUS. Quando necessário, é encaminhado para consulta especializada, exames ou procedimentos no complexo. Os pacientes que já realizam acompanhamento com especialistas também poderão agendar retornos diretamente no Centro de Especialidades, conforme indicação do médico responsável.

O que muda com o novo Centro de Procedimentos Ambulatoriais?

O Município amplia significativamente sua capacidade para realização de pequenos procedimentos especializados. O novo espaço conta com duas salas de procedimentos e uma sala de recuperação, permitindo ampliar o acesso a diversos atendimentos.

Entre os procedimentos que são realizados ou ainda serão ofertados estão:



procedimentos odontológicos a pacientes com necessidades especiais, biópsias e cirurgias de dentes inclusos

procedimentos dermatológicos, incluindo biópsias de pele, cauterizações e tratamentos de lesões

procedimentos urológicos, como postectomia, vasectomia e tratamento de hidrocele

pequenos procedimentos cirúrgicos, como retirada de cistos, lipomas, drenagem de abscessos, troca de cânula de traqueostomia e cantoplastia

cirurgias oftalmológicas de catarata e pterígio

O Centro Oftalmológico também foi ampliado?

Sim. O novo Centro Oftalmológico passa a funcionar em um espaço maior, com mais consultórios, equipamentos modernos e maior capacidade de atendimento, oferecendo mais conforto aos pacientes e ampliando o acesso aos serviços especializados.

Quais novos ambulatórios passam a funcionar no complexo?

O Cidade Saúde conta com:



Ambulatório de Ostomia, com estrutura exclusiva, sala de espera reservada, espaço para dispensação de materiais e atendimento especializado

Ambulatório de Feridas, com sala de curativos ampliada e acompanhamento integrado entre cirurgia vascular e Atenção Primária

Ambulatório de Dor, com atendimento em acupuntura realizado por médico especialista

Haverá novos programas de atendimento?

Sim. O complexo permitirá ampliar o trabalho multiprofissional por meio das Ofertas de Cuidados Integrados (OCIs) e da implantação de novos grupos de acompanhamento para obesidade infantil, diabetes tipo 1, cuidados com a coluna e atenção integral à pessoa idosa, fortalecendo a integração entre especialistas e Atenção Primária à Saúde.

Qual será o impacto para a população?

A expectativa é que o Cidade Saúde realize entre 12 mil e 13 mil procedimentos por mês, contribuindo para reduzir filas de consultas, exames e procedimentos, ampliar a capacidade de atendimento especializado, aumentar a resolutividade da rede municipal e oferecer uma experiência mais ágil, acolhedora e confortável aos usuários do SUS.

Como o novo complexo melhora a gestão da Saúde?

A Central de Regulação passa a contar com uma estrutura mais ampla e uma equipe fortalecida. Além disso, diversos setores administrativos passam a funcionar de forma integrada, proporcionando maior agilidade na gestão dos serviços, das filas de atendimento e dos processos internos.

O complexo também dispõe de auditório para 80 pessoas, destinado à realização de capacitações, cursos, reuniões e ações permanentes de qualificação das equipes da Saúde.

O Cidade Saúde possui recursos de sustentabilidade?

Sim. O empreendimento foi projetado para reduzir custos e promover eficiência energética. O prédio conta com sistema de geração de energia por placas fotovoltaicas, capaz de proporcionar economia estimada em R$ 180 mil por ano. Também possui iluminação natural, ventilação natural, lâmpadas de LED e sistema de climatização para garantir conforto aos usuários e profissionais.

Qual é a participação do Governo do Estado no Cidade Saúde?

O Governo do Estado de São Paulo é parceiro da Prefeitura na ampliação dos serviços do Cidade Saúde. Durante a inauguração, foi anunciado um investimento de R$ 2 milhões para aquisição de equipamentos destinados à realização de exames e procedimentos oftalmológicos, incluindo cirurgias de catarata.

Com essa estrutura, Santa Bárbara d’Oeste amplia sua capacidade de atendimento especializado e passa a reunir condições para atuar como referência regional em procedimentos oftalmológicos realizados por meio do SUS, conforme pactuação entre os municípios e os gestores do sistema.

Quem foi Lucimeire Cristina Coelho Rocha?

O complexo homenageia Lucimeire Cristina Coelho Rocha, servidora pública desde 1999 e secretária municipal de Saúde entre 2016 e 2024. Reconhecida regionalmente por sua atuação na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), Lucimeire faleceu em janeiro de 2024, deixando um importante legado para a Saúde Pública de Santa Bárbara d’Oeste.

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