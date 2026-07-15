Dono em cana- Investigado por extorsão, administrador de página em Americana volta a ser detido após violar determinações judiciais. Igor Guadagnini Prates Oropallo, de 32 anos, responsável por um portal de notícias em Americana (SP), foi preso novamente após descumprir medidas cautelares.

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A ação ocorreu em um condomínio no Jardim dos Lírios, durante cumprimento de mandado de prisão preventiva, na terça (14).

O investigado já havia sido detido anteriormente em apuração por extorsão contra uma rede de farmácias. A suspeita é de que ele exigia pagamento para evitar a publicação de conteúdos considerados prejudiciais à empresa.

Dono não seguiu regras da lei

Mesmo solto com condições, Igor não teria cumprido determinações como comparecimento periódico e restrições de contato. Diante das violações, a Justiça decretou nova prisão. Ele foi encaminhado à delegacia e segue à disposição da Justiça.