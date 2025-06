Educação Financeira para estudantes em Nova Odessa

No último dia 10, alunos do Ensino Médio do Colégio Anglo Nova Odessa participaram de uma palestra sobre Educação Financeira ministrada pelo banco Sicred. O encontro aconteceu no Centro Cultural Hermann Jankovitz, mantido pela Prefeitura da cidade – e onde está situada a Biblioteca Municipal Professor Antônio Fernandes Gonçalves, na Avenida João Pessoa, nº 253, no Centro.

O programa do Sicred já atendeu 474 estudantes do Ensino Médio, tanto de escolas estaduais quanto de colégios particulares da cidade. As palestras, que são sempre realizadas nas instalações da Biblioteca Municipal são ministradas pelos colaboradores Dayná Mingatto e Érick Andrade, que compartilham conteúdos práticos e reflexivos junto às comunidades escolares.

O prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho, passou pelo encontro e fez questão de entregar os certificados do curso para os alunos. “Eu fico muito feliz em ser o prefeito da cidade e ainda mais em saber que os alunos estão se qualificando financeiramente, aprendendo assim sobre educação financeira desde cedo. Parabéns ao Sicred e a todos os colaboradores da Biblioteca pela parceria”, afirmou.

Desde 2024, o Departamento de Cultura e Turismo do Município, por meio da Biblioteca Municipal de Nova Odessa, vem desenvolvendo uma parceria com o banco Sicred visando ampliar o conhecimento sobre Educação Financeira junto aos jovens do município, com palestras e rodas de conversa que falam sobre dinheiro e mercado financeiro.

Treinamento

Com o nome “Educação Financeira para além dos números”, o treinamento tem como objetivo “sensibilizar as pessoas sobre a importância de tomarmos consciência de nosso comportamento financeiro e melhorarmos nossa relação com o dinheiro”, destacou o gerente da agência Sicred em Nova Odessa, Paulo Sérgio Lopes.

Para a aluna Julia de Souza, esta foi uma oportunidade importante de aprender mais sobre como economizar e fazer seu dinheiro render. “A palestra nos deu dicas valiosas sobre como economizar e investir nosso dinheiro, foi muito bom aprender mais sobre isso”, afirmou.

De acordo com o responsável pelo departamento de Cultura e Turismo, Lucas Frigeri, esta é uma parceria que gera bons resultados entre os alunos. “Nessas palestras, crianças e jovens aprendem a como controlar e economizar seu dinheiro, e tudo isso em um espaço incrível que é a nossa Biblioteca. É muito importante aulas fora da sala de aula, tanto para o aprendizado quanto para o convívio em grupo”, relatou.

Para a bibliotecária Elaine Donadel, é motivo de orgulho ver a Biblioteca Municipal “sempre cheia”. “Temos uma programação onde sempre recebemos escolas para ter aulas temáticas em nossas dependências, desde visitas com contação de histórias até palestras sobre o mercado financeiro. É muito gratificante ver o empenho e entusiasmo dos alunos aqui na biblioteca”, completou.

A Biblioteca

Reativada pela atual gestão municipal em maio de 2023 após uma ampla reforma e restauração, a Biblioteca Municipal Professor Antonio Fernandes Gonçalves conta com um acervo de milhares de livros. Ela é responsável, junto ao próprio Centro Cultural, pela preservação da história do município, além de ter uma grande demanda para empréstimo de livros, leitura e exposições.

O espaço reúne um acervo diversificado, com exemplares de clássicos da literatura e técnicos – ou seja, exemplares de ficção nacional e internacional, para estudo, romances clássicos da literatura em Português e histórias de ficção traduzidas do Inglês, bem como periódicos, fotografias, materiais de multimídia etc.

As instituições públicas ou privadas que têm interesse em participar das atividades oferecidas pela Biblioteca Municipal ou simplesmente utilizar o local para uma aula diferenciada poderão entrar em contato com a bibliotecária Elaine Donadel pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (19) 99762-6369.

O prédio histórico fica na Avenida João Pessoa, nº 253, no Centro, e abre diariamente, nos dias úteis, das 8h às 17h. Os leitores interessados podem acessar o link do acervo digital pelo site oficial da Prefeitura, em https://biblioteca.sophia.com.br/terminal/9151.

