O bicho papão voltou. Em um jogo muito emocionante, o Palmeiras bateu o Mirassol por 3 a 2 na noite deste domingo e avançou para a fase semifinal do Campeonato Paulista. O sonho do Tetra inédito está de pé.

O Palmeiras ainda contou com o vexame da Ponte Preta, que perdeu em casa para o Bragantino.

Flaco Lopez abriu o placar no final do primeiro tempo, mas logo o Mirassol empatou com Yuri. No comecinho do segundo tempo o Palmeiras voltou a ficar na frente, desta vez com gol de Rafael Veiga.

Mas no final da partida o Mirassol pareceu que ia jogar água no chope do Verdão. Léo Gamalho empatou de novo.

Palmeiras foi salvo pela base

Allan fez o gol salvador nos minutos finais e garantiu a classificação.

O Verdão agora encara o São Bernardo, que venceu o grupo e leva a vantagem dos resultados iguais.

Os outros grandes também avançaram, com mais tranquilidade que o alviverde. Corinthians, São Paulo e Santos foram campeões dos grupos.

O Santos goleou e afundou a Inter de Limeira com gol Olímpico de Neymar e grande atuação de Tiquinho Soares.

