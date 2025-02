Veja 326 vagas de emprego em Americana; destaque para área de foto

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 326 vagas de emprego disponíveis, entre elas 50 para tecelão, 17 para auxiliar de produção, 12 para auxiliar de impressão de fotos e 10 para consultor de vendas. Os números também incluem 50 oportunidades para estágio e 24 para o programa Jovem Aprendiz.

Os interessados devem entrar no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), buscar por “Serviços mais acessados”, em seguida clicar em “PAT – Vagas Emprego”, acessar o link “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT” e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar.

Para as vagas de estágio e Jovem Aprendiz, as pessoas devem comparecer ao PAT, de segunda a sexta, das 9h às 16h. Também é possível se candidatar pelo WhatsApp (19) 99773-8266 ou pelo telefone (19) 3705-1500 – Ramal Americana.

VAGAS DE EMPREGO

Açougueiro – Sem Experiência 3

Ajudante de Carga e Descarga – Com Experiência 4

Ajudante de Motorista – Sem Experiência 1

Ajudante de Padeiro – Sem Experiência 2

Ajudante de Produção – Sem Experiência 1

Ajudante Geral – Com Experiência 4

Ajudante Geral – Sem Experiência 1

Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 2

Almoxarife – Com Experiência 1

Assistente Administrativo – Com Experiência 1

Assistente Administrativo – PCP – Com Experiência 1

Assistente Administrativo – SAC – Com Experiência 1

Assistente Administrativo – Vendas – Com Experiência 1

Assistente Comercial – Com Experiência 2

Assistente de Vendas – Com Experiência 1

Atendente de Lanchonete – Sem Experiência 3

Atendente de Telemarketing – Sem Experiência 1

Atendente em Gráfica – Sem Experiência 1

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 1

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 3

Auxiliar de Acabamento de Fotos – Com Experiência 3

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 1

Auxiliar de Embalagem de Fotos – Com Experiência 8

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 6

Auxiliar de Fundição em Siderúrgica – Sem Experiência 1

Auxiliar de Industrial – Com Experiência 1

Auxiliar de Instalação – Sem Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 4

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 2

Auxiliar de Linha de Produção – Com Experiência 3

Auxiliar de Manutenção Predial – Com Experiência 5

Auxiliar de Mecânico – Sem Experiência 1

Auxiliar de Mecânico de Manutenção – Com Experiência 1

Auxiliar de Montagem – Sem Experiência 2

Auxiliar de Pré-Impressão de Fotos – Com Experiência 12

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 17

Auxiliar Técnico de Instalações Eletromecânicas – Sem Experiência 1

Azulejista – Com Experiência 3

Balconista de Frios – Sem Experiência 2

Carregador de Armazém – Sem Experiência 2

Consultor de Vendas – Sem Experiência 10

Coordenador de Preparação Têxtil – Com Experiência 1

Cortador de Tecidos – Com Experiência 1

Costureira – Com Experiência 2

Costureira Piloteira – Com Experiência 1

Cozinheiro – Com Experiência 1

Encanador Predial – Com Experiência 1

Encarregado de Construção Civil – Com Experiência 1

Encarregado de Obra – Com Experiência 3

Encarregado Predial – Com Experiência 3

Engenheiro Elétrico Orçamentista – Com Experiência 1

Estágio em Engenharia Civil – Sem Experiência 1

Estágio em Engenharia Elétrica – Sem Experiência 2

Faxineiro – Com Experiência 2

Fundidor de Metais – Sem Experiência 2

Gesseiro – Com Experiência 3

Impermeabilização de Pisos – Com Experiência 1

Inspetor de Qualidade – Com Experiência 1

Lavador de Veículos – Sem Experiência 1

Mecânico de Manutenção – Com Experiência 2

Meio Oficial de Pedreiro – Com Experiência 3

Mestre de Obra – Com Experiência 2

Motorista de Caminhão – Com Experiência 3

Motorista de Caminhão Porte Pequeno – Com Experiência 1

Motorista Entregador – Com Experiência 1

Motorista Entregador – Operador Logístico – Com Experiência 1

Oficial de Limpeza – Sem Experiência 2

Operador de Caixa – Sem Experiência 3

Operador de Empilhadeira – Com Experiência 2

Operador de Máquinas Agrícolas – Com Experiência 3

Operador de Máquinas de Usinagem – Sem Experiência 4

Operador de Máquinas-Ferramenta Convencionais – Sem Experiência 1

Pedreiro de Alvenaria – Com Experiência 3

Polidor de Peças – Sem Experiência 2

Porteiro – Com Experiência 1

Programador CNC – Com Experiência 1

Projetista Elétrico – Com Experiência 1

Recepcionista – Com Experiência 1

Repositor – Sem Experiência 1

Serralheiro – Com Experiência 1

Servente de Pedreiro – Com Experiência 1

Soldador – Com Experiência 1

Tecelão – Com Experiência 50

Técnico de Automação – Com Experiêcia 1

Técnico de Enfermagem – com Experiência 1

Técnico em Manutenção – Sem Experiência 1

Torneiro Mecânico Convencional – Com Experiência 2

Vendedor de Esquadrias e Vidros – Com Experiência 1

Vendedor de Serviços – Com Experiência 2

Vendedor Interno – Com Experiência 3

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 21

Estágio em Área da Saúde 5

Estágio em Design 2

Estágio em Direito 4

Estágio em Educação Física 2

Estágio em Engenharia 4

Estágio em Ensino Médio 6

Estágio em Pedagogia 6

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Jovem Aprendiz Arco Administrativo 17

Jovem Aprendiz Arco Comércio e Varejo 1

Jovem Aprendiz Arco Logística 4

Jovem Aprendiz Arco Produção 2

