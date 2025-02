O forte temporal, na noite deste domingo (23), derrubou aproximadamente 15 árvores na região central de Sumaré. A Defesa Civil está no local para fazer a remoção dos troncos e galhos.

De acordo o secretário da Defesa Civil Kléber Martins, choveu 15 milímetros, quantidade considerada muito acima do normal para o período do temporal. Uma equipe com seis pessoas está mobilizada para fazer a limpeza das vias.

Não há registro de nenhuma pessoa ferida. “Agimos rápido para evitar maiores danos. Agora, estamos trabalhando intensamente para garantir sossego para os moradores”, explicou o secretário.

Caso precise acionar a Defesa Civil de Sumaré, o telefone de contato é 199, da GCM (Guarda Civil Municipal) é 153; do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) é 192 e do Corpo de Bombeiros 193.

A Defesa Civil de Sumaré orienta a população sobre medidas de segurança durante o período de chuvas fortes:

Evite transitar pelas vias da cidade que estão alagadas;

Não atravesse áreas inundadas, pois isso pode representar risco à vida e dificultar o trabalho das equipes de resgate;

Caso sua residência seja afetada pela água, busque abrigo em locais seguros e informe imediatamente às autoridades locais.

