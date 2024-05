O BikeCine é um cinema itinerante que funciona com energia limpa e sustentável, gerada pelo próprio público, que pedala enquanto assiste a sessão. Esse é um novo conceito de cinema, que une entretenimento, sustentabilidade e esporte. Com patrocínio da Belgo Arames e apoio da Fundação ArcelorMittal, o projeto estreia em Sumaré, com sessão gratuita, dia 24 de maio, na Praça Anna Macarenko Azenha.

A programação na cidade inicia com exibição de filmes curtas-metragens variados, com recursos de acessibilidade, depois o longa-metragem “Super Mario Bros. – O Filme”, animação que narra uma aventura baseada no videogame Super Mario Bros.

Os ingressos on-line ficam disponíveis para o público pelo site https://bikecine.com.br/ e também com distribuição presencial no local, uma hora antes do evento.

Como funciona o BikeCine

O BikeCine é para todas as pessoas, que podem escolher de onde assistir aos filmes: acomodados na plateia de cadeiras ou participando ativamente, pedalando nas estações de bicicletas. São 12 bicicletas fixas e quatro bases para acoplar as “bikes” trazidas pelo próprio público, totalizando 16 estações que captam a energia gerada pelos(as) ciclistas. Também é possível colaborar pelo “pedal de mão”, ideal para diversão das crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, promovendo maior acessibilidade.

Toda energia gerada é consumida no momento e, quanto mais rápidas forem as pedaladas, maior é a energia produzida. Um sinalizador exibe a carga de energia em tempo real e avisa se for preciso pedalar mais. Se baixar, os ciclistas são estimulados ou convidados ao revezamento durante as sessões. A exibição dos filmes no BikeCine é feita na tela inflável da Airscreen, equipamento com tecnologia de ponta, que oferece projeção de alta qualidade ao ar livre. Tudo para garantir a melhor experiência ao público.

“É uma grande alegria estrear esse projeto que reúne tantas pautas que consideramos importantes para a população e para o planeta. Cultura, entretenimento, bem-estar, mobilidade, sustentabilidade, conscientização e inclusão estão entre os temas que queremos discutir com o BikeCine”, conta Marco Costa, coordenador geral e idealizador do BikeCine.

“Para nós é um orgulho patrocinar um projeto que, além de trazer diversão e entretenimento para todos os públicos, trabalha valores como a colaboração e ainda gera energia limpa e sustentável“, comenta Luciana Macedo, gerente de Diversidade, Inclusão e Responsabilidade Social da Belgo Arames.

O BikeCine é uma experiência cultural colaborativa, ecológica, inclusiva e diferenciada. O projeto tem parceria de desenvolvimento com os já bem-sucedidos cinemas ao ar livre, o Cine Autorama e o CineSolar.

Em Sumaré, o BikeCine é viabilizado por meio do ProAC, com patrocínio da Belgo Arames, apoio Fundação ArcelorMittal, Prefeitura de Sumaré por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realização BikeCine e Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e Governo do Estado de São Paulo.

Instagram: @bikecine

Serviço

BikeCine em Sumaré

Data: 24 de maio de 2024 (sexta-feira)

Horário: 19h (sessão de curtas com acessibilidade) e 20h (longa-metragem)

Local: Praça Anna Macarenko Azenha

Endereço: Praça Anna Macarenko Azenha – Jardim Macarenko, Sumaré

Capacidade: 150 lugares em cadeiras, 12 bikes fixas e 4 estações disponíveis para o público acoplar a própria bicicleta

Ingressos: entrada gratuita

50% dos ingressos ficam disponíveis on-line no https://bikecine.com.br e 50% são distribuídos no local, a partir de uma hora antes.

Programação: seleção de filmes curtas-metragens com acessibilidade e “Super Mario Bros. – O Filme”.

Super Mario Bros. – O Filme

(de Aaron Horvath/Michael Jelenic – Livre – Animação/Aventura/Comédia/Fantasia – EUA – 2023 – 1h29m)

Sinopse

Enquanto trabalham no subsolo para consertar um cano principal de água, os encanadores do Brooklyn, Mario e o irmão Luigi, são transportados por um cano misterioso e vagam por um novo mundo mágico, o reino dos cogumelos, governado pela Princesa Peach e ameaçado pelo vilão Bowser. Os irmãos embarcam em uma jornada épica. Baseado na série de videogames Super Mario Bros, da Nintendo.

Conheça mais sobre o BikeCine

Energia limpa. Ao invés do cinema consumir energia para funcionar, são as pessoas que geram energia com seu corpo. Toda a eletricidade necessária para cada sessão do BikeCine acontecer, seja inflar e sustentar a tela, projetar o filme, o sistema de som e demais equipamentos, são exclusivamente gerados a partir das pedaladas do público nas bicicletas. Energia limpa que não emite poluentes e não causa impactos negativos à natureza, contribuindo para a sustentabilidade do planeta.

No BikeCine, a energia humana se transforma em energia elétrica, em cinética, gerada pela força motriz do movimento do pedal. Todo o sistema consome cerca de 2.500 watts por hora, já que cada ciclista gera 200 watts, em média.

Pensando no planeta e no bem-estar. Além da diversão, o BikeCine busca promover a consciência ambiental. Pela utilização da energia sustentável participativa, o espectador é convidado a refletir sobre o uso e consumo energético, e as formas renováveis disponíveis. Incentiva, ainda, a colaboração coletiva e o uso da bicicleta como meio de transporte não só para ir ao evento, mas também em seu deslocamento no dia a dia. Uma reflexão sobre mobilidade urbana, além da importância do exercício para uma vida saudável.

Sobre a Belgo Arames

A Belgo Arames é líder brasileira na transformação de arames de aço desde sua criação, fruto da parceria estratégica no Brasil entre a ArcelorMittal e a Bekaert. A empresa atua nos segmentos de Agronegócios, Cercamentos, Construção Civil, Automotivo, Solda, Aplicações Especiais e Indústria Petrolífera, oferecendo um mix de produtos e serviços que atendem com tecnologia de ponta, confiabilidade e qualidade aos mais diversos perfis de clientes.

Sobre a Fundação ArcelorMittal

A Fundação ArcelorMittal é o núcleo de investimento e transformação social do Grupo ArcelorMittal, e sua estratégia principal se divide em três eixos de atuação: educação, cultura e esporte. Por meio de projetos e iniciativas nessas áreas, se propõe a transformar a vida de crianças e jovens de forma coletiva e participativa, compartilhando conhecimento e inovação, contribuindo para a inclusão e a formação de cidadãos para um futuro melhor. Saiba mais em: www.famb.org.br.