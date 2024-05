Serasa Experian com mais de 80 vagas de emprego em maio

A Serasa Experian, datatech, líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades

com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraudel, está com oportunidades em aberto. Ao todo são 87 vagas disponíveis para talentos que buscam um ambiente inclusivo e inovador para se desenvolverem e crescerem profissionalmente. Destas, 50% são para trabalhar com tecnologia e dados, em vagas como, por exemplo, desenvolvimento de software, testes, dados, infraestrutura, entre outras. As demais oportunidades são para atuação em vendas, marketing, finanças e produtos.

Os interessados em trabalhar na empresa contarão com jornada flexível, podendo escolher qual o horário de trabalho deseja fazer, de acordo com a vaga. Além disso, a Serasa Experian oferece uma gama de benefícios, como vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida, Gympass e Totalpass, canal de suporte 24h para apoio em questões sociais, de saúde, financeiras e jurídicas e parceria com cursos de idiomas.

Destacando-se no compromisso com a excelência e o desenvolvimento contínuo, a empresa apresenta o programa ‘EmPower’, uma iniciativa global de melhoria contínua que reúne diversas metodologias de aprimoramento de processos, como Lean, Six Sigma, Kaizen, A3 e Design Thinking. A certificação Lean Six Sigma, especificamente, é oferecida com treinamento e mentoria custeados pela empresa.

“Nosso objetivo é oferecer um ambiente em que as pessoas possam crescer profissionalmente e, também, encontrar realização pessoal. Estamos comprometidos em não apenas atrair, mas reter talentos que estejam alinhados ao nosso propósito de gerar impacto positivo na vida dos brasileiros. Aqui, cada colaborador é mais do que um membro da equipe, é um aliado fundamental nessa jornada de transformação e progresso”, diz a Diretora de Gestão de Talentos e Diversidade da Serasa Experian, Gabriela Ferreira.

Como diferencial da cultura corporativa global, os colaboradores da Serasa Experian têm a oportunidade de participar dos Hackathons Globais, promovendo a inovação e o desenvolvimento de soluções criativas para desafios internos e externos. Adicionalmente, a empresa incentiva o projeto Social Innovation, estimulando a criação de soluções e produtos que impactem positivamente a vida financeira das pessoas.

As oportunidades são para trabalhar nas unidades de São Paulo (SP), São Carlos (SP), Brasília (DF), Recife (PE) e Blumenau (SC).

