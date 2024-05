O vereador Celso Ávila falou brevemente com o NM

na manhã desta terça-feira e se mostrou animou com o time Solidariedade e falou do que acha que vai acontecer com as redes sociais nas eleições deste ano.

“Essa eleição é corpo a corpo. A visitação nas famílias vai ser o melhor caminho”, disse o vereador que acredita que o Instagram é a melhor rede social para a campanha.

Ele disse que ‘O time do Solidariedade está bem construído e treinado para fazer uma pré campanha e posterior campanha no corpo a corpo’.

“Já começamos visitando as pessoas no sistema a moda antiga”, disse o vereador que hoje comanda o partido na cidade.

Celso Ávila foi eleito pelo PV em 2020 mas mudou de partido na janela deste ano e tem uma chapa bastante elogiada pelos observadores da política local.

