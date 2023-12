Bill Gates, cofundador da Microsoft, fez, em seu blog,

uma reflexão sobre o avanço do Brasil na saúde pública. Conforme Gates, o Brasil reduziu em quase 60% a mortalidade materna, diminuiu em 75% a mortalidade infantil e aumentou a expectativa de vida em quase uma década.

Estes impressionantes marcos não foram acidentais, mas, sim, o resultado de investimentos a longo prazo no sistema de saúde primária do País, pontua Gates.

No final da década de 1980, o Brasil transitou para a democracia após duas décadas de ditadura militar e criou um sistema de saúde universal.

As mortes por doenças não-transmissíveis, causas maternas, neonatais e nutricionais começaram a diminuir, e a expectativa de vida aumentou como resultado do aumento dos serviços de atenção primária à saúde e da diminuição das internações hospitalares.

O governo acelerou os esforços na área da saúde e tomou medidas para fechar as lacunas no sistema de saúde, incluindo aumento dramático nos gastos com saúde;

O Brasil expandiu massivamente o tamanho e o alcance de seu programa de agentes comunitários de saúde (ACSs), o que provou melhorar o acesso e resultados de saúde pública;

Atualmente, o Brasil possui mais de 286 mil ACSs, atendendo quase dois terços da população, visitando aproximadamente de 100 a 150 domicílios por mês;

Eles fornecem orientações sobre saúde e higiene, defendem o cuidado preventivo e ajudam na navegação dos serviços governamentais.

