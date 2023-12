Votação do orçamento em SB com protesto e recuos

Os vereadores votam esta quarta o orçamento de Santa Bárbara

e estão previstos protestos. Esta terça-feira, o presidente Paulo Monaro recuou de ação que iria propor (leia abaixo).

Esse projeto, que estima receita e fixa despesa da Administração Municipal para o exercício financeiro 2024, prevê orçamento no valor total de R$ R$ 876 milhões para o próximo ano. A LOA disciplina todos os programas e ações do governo no exercício financeiro, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo.

SINDPROSBO VAI PROTESTAR-Proposta de emenda que determina alteração na Lei orçamentária do Município (PL 294/2023) visa retirar recursos da cultura para que sejam transferidos para obras públicas. Assim como tramita uma outra emenda parlamentar 23/2023, que destina mais recursos a educação e saúde, porém ainda não temos todos os votos para aprovar e se cogita retirar valores da educação para obras. Afinal, na visão de muitos políticos, obras dão voto, educação não.

O SindProSBO decidiu convidar professores e professoras da categoria a comparecer esta quarta-feira- 13 de dezembro, às 14h, na Câmara Municipal. “É fundamental que os professores compareçam para protestar e buscar aprovar essa emenda e barrar qualquer tentativa de retirada de recursos da educação e cultura”, diz nota do sindicato.

Turismo- presidente da Câmara retira emenda ao Orçamento

O presidente da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, Paulo Monaro, recebeu representantes do Comtur (Conselho Municipal de Turismo) e artesãos de Santa Bárbara D´Oeste em seu gabinete, nesta terça-feira (12), antes da 46ª Reunião Ordinária do ano. Durante a reunião, eles discutiram as dificuldades enfrentadas pela pasta da Cultura e o impacto que a Emenda de N° 27 ao Projeto de Lei 294/2023 (Lei Orçamentária Anual) causaria caso fosse aprovada.

Compreendendo a situação e demonstrando respeito à cultura e ao turismo da cidade, Paulo Monaro decidiu retirar essa emenda. O Projeto de Lei 294/2023, que estima receita e fixa despesa para o exercício 2024, deve ser apreciado pelos parlamentares em sessão extraordinária, como pauta única, antes do recesso iniciado no dia 15 de dezembro.

