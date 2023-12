Vereadores “travam” projeto para infraestrutura do Cruzeiro do Sul e São Fernando

Vereadores de Santa Bárbara d’Oeste, em uma manobra com a Comissão de Justiça e Redação, travou um projeto de autoria da prefeitura municipal que trata de um empréstimo para obras de infraestrutura e saneamento no município.

Segundo o prefeito Rafael Piovezan (MDB), em uma entrevista a um meio de comunicação recentemente, o dinheiro, aproximadamente R$25 milhões, será investido nos bairros Cruzeiro do Sul (asfalto) e São Fernando (enchente).

Para não votar o projeto, o presidente da comissão, Eliel Miranda (PSD), afirmou que o texto da proposta não traz especificado onde exatamente o dinheiro será aplicado e pede algum tipo de ofício com as especificações, apesar do prefeito já ter falado em público sobre a destinação da verba. A manobra foi apoiada também por Reinaldo Casimiro (Podemos) – também membro da comissão -, e o presidente da casa, Paulo Monaro (MDB), que “tirou da reta” e afirmou que o presidente “não poderia fazer nada”. O terceiro membro da comissão, Felipe Corá (Patriota), afirmou que se o parecer fosse emitido, teria sua assinatura. Pelo menos 2 assinaturas eram necessárias.

Já o vereador Casimiro, durante uma fala, afirmou que “se o prefeito colocar na exposição de motivos que o dinheiro vai para o Cruzeiro do Sul, nós assinamos”.

Nessa situação, o parecer poderia ter sido emitido a qualquer momento pela comissão, mas a decisão de Eliel foi pelo “travamento” da proposta.

Cerca de 40 moradores do Cruzeiro do Sul estiveram presentes no plenário solicitando a votação do projeto, mas os pedidos não foram suficientes para que Eliel e Casimiro assinassem o parecer para a votação nesta terça-feira. Com isso, o assunto deve ser retomado apenas em janeiro. O vereador Joi Fornasari (PV), representante do Cruzeiro do Sul, pediu por diversas vezes para que Eliel emitisse o parecer, mas também não conseguiu convencer o colega.

