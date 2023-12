Dr José deve ir pro União com MFontes de vice

Segundo colocado em 2020 e bem votado em 22, Dr José

deve mesmo bater o martelo e selar sua ida ao União Brasil para a disputa das eleições do ano que vem.

Seu candidato a vice deve ser Marcos Fontes, que comanda o partido na cidade e foi candidato a prefeito em 2020 e a estadual em 2022- disputando contra Dr José nos dois pleitos.

DEFINIU? Dr José foi à reunião do União Brasil na noite desta segunda-feira. O encontro era para apresentar os candidatos a vereador e o ex-vereador foi a estrela do evento.

Leia + sobre política regional

DJ foi vereador pelo PSDB, saiu do partido em 2019 e migrou para o PSD- tendo sido candidato a prefeito com 38 mil votos. Depois foi para o PSB- foi candidato a deputado estadual com mais de 20 mil votos na cidade.

Este semestre ele flertou com o Podemos de Adegas Jr, mas a noite passada parece mesmo ter definido seu rumo para o ano que vem.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP