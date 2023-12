Dupla que roubava no centro detida pela Gama

Na tarde dessa segunda-feira (11), a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) apresentou dois adolescentes por tráfico de drogas. Drogas foram apreendidas no bairro Vila Bertini, em Americana.

Equipe dos Guardas Civis Celso, Brunelli e Scarazzatti em patrulhamento pelo bairro Vila Bertini quando viram dois adolescentes suspeitos saindo da mata na rua João Damiani, sendo que um deles dispensou algo quando percebeu a viatura.

Abordados, o objeto dispensado se tratava de 12 porções de maconha. Já com o outro indivíduo, foi encontrado um celular da marca motorola e R$40,00 em dinheiro.

