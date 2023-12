Posto do Trabalho da Prefeitura de Nova Odessa tem 166 vagas para esta 3ª-feira

Atendendo junto ao Poupatempo, o Posto Local do Trabalho

da Prefeitura de Nova Odessa, mantido através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está recebendo currículos para a seleção de 166 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função.

Os interessados devem enviar seus currículos nesta segunda-feira (11/12) para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada. Entre as vagas, 41 são para empresa de logística. Já o processo seletivo para auxiliar operacional (40 vagas) e Auxiliar de RH (1 vagas) de ambos os sexos será na terça-feira (12/12), às 13h, no PLT.

O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho estão atendendo o público na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro.

Confira as vagas da iniciativa privada no mural do PLT de Nova Odessa:

AUXILIAR DE SERVIÇOS – Feminino, para cuidar da casa e fazer almoço. (1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA – Feminino, com experiência. (1 vaga)

BALCONISTA – Experiência na função e no segmento de conveniência ou padaria será um diferencial, comunicativo, boa dicção, habilidades com vendas, disponibilidade para trabalhar em regime de escala. Atividades: atendimento ao cliente, organização e limpeza da loja, recebimento de mercadorias, manuseio de chapa e máquina de café etc. Piso da categoria + cesta básica e ajuda de custo definida pela empresa. (2 vagas)

CUIDADORA – Cuidar de um Senhor, dar banho, ajudar com a locomoção, trocar fraldas, dar remédios.

EMPRESA CONTRATA – Auxiliar operacional (40 vagas) e Auxiliar de RH (1 vagas) ambos os sexos. Entrevista terça-feira (12/12) às 13h no PLT.

EMPRESA TERCEIRIZADA CONTRATA – Roçador (15 vagas), Varredor(a) (20 vagas), Ajudante de Jardinagem (12 vagas), Jardineiro (4 vagas), Motorista D (3 vagas) para limpeza da via pública da cidade.

FARMACÊUTICO(A) – Com CRF ativo, para trabalhar em escala 6×1. (1 vaga)

INSTALADOR TELEFONIA/INTERNET – Realizar as instalações e ativações de clientes e adição de produtos, efetuando todo o processo de atendimento ao cliente. Ensino médio completo, disponibilidade de horários, CNH B em situação regular e definitiva. Para trabalhar em Hortolândia. (15 vagas)

MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA – CNH D ou E, experiência na função. Salário R$ 2.777,37. (2 vagas)

OPERADORA DE CAIXA – Para trabalhar em farmácia, escala 6×1. (2 vagas)

OPERADOR DE LOGÍSTICA – Ensino Médio completo, com experiência na função, disponibilidade para realizar horas extras. (2 vagas)

TÉCNICO ELETRÔNICO – Ensino Médio e curso técnico, CNH B, Atuar no reparo de placas eletrônicas, circuitos eletrônicos, inversores de frequência, soft Starter, fontes e acessórios; Utilizar ferramentas de laboratório tais como: ferro de solda, estação de retrabalho, osciloscópio entre outros; Trabalhar de acordo com normas de utilização do laboratório; Limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados bem como o local de trabalho. (5 vagas)

TELEMARKETING/VENDAS – Para trabalhar em Nova Odessa com planos de internet, maior de 18 anos. O salário é de R$ 1.200,00 em carteira, mais 30/dia de VR, mais VT, e comissões. (30 vagas)

EMPRESA TÊXTIL CONTRATA – Ajudante de Produção (masculino, ensino fundamental completo. Ajudante de Carga e descarga (masculino, ensino fundamental); Tecelão Sulzer/Projétil (masculino, com experiência comprovada, ensino fundamental); Contra-Mestre Sulzer/Projétil (masculino com experiência comprovada, ensino fundamental); Engrupador (masculino, com experiência); Engomador (masculino, com experiência) e Costureira (masculino ou feminino, com experiência em máquinas de costura reta e overlock)

VAGA PARA AGREGAR CAMINHÃO (caminhão acima de 30 m³, somente Baú e Sider) – Realizar transporte de carga leve e seca, entrega em supermercados na região de Sorocaba, Campinas e sul de Minas Gerais; pagamento 50% à vista na saída.

