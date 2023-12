Vaquinha pede ajuda para Carol após tratamento de leucemia

Queridos amigos e amigas,

Estamos aqui para pedir sua ajuda em uma causa muito importante. Carolina Rossatto Delboni, após um transplante de medula, está enfrentando desafios inesperados que exigem novas internações em São Paulo. Infelizmente, o convênio negou a cobertura, agravando os custos para a família.

Carol é uma guerreira, mãe de dois filhos pequenos, casada, tem passado por muito sofrimento mas esta determinada a vencer. Sua família vem fazendo o possível para manter a normalidade na casa, mas a situação é difícil.

Cada contribuição, independentemente do valor, fará uma diferença significativa nas vidas de Carol, Matheus, Lucca e Júlia. Vamos nos unir para aliviar o peso financeiro dessa batalha.

A Vaquinha é para custos diversos, desde as despesas médicas até as necessidades do dia a dia. Sua solidariedade é uma luz de esperança para essa família que enfrenta momentos tão difíceis.

Desde já, agradecemos de coração por sua generosidade. Que Deus abençoe a todos que puderem contribuir.

Com gratidão