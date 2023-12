48% dos proprietários de bares e restaurantes da área de atuação da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas, que responde por 50 municípios, esperam ter aumento de faturamento em dezembro. E o que mostra a pesquisa realizada pela entidade. O endividamento do setor ainda é uma preocupação: 26% dos estabelecimentos dizem ter dívidas em atraso (a média nacional é de 39%). Dentre esses, 63% acumulam débitos relacionados a impostos federais, 37% impostos estaduais, 47% serviços públicos, 16% encargos trabalhistas e 16% devem taxas municipais.

A pesquisa também abordou a questão do pagamento do 13º salário dos funcionários. A boa notícia é que a ampla maioria (87%) dos bares e restaurantes irá pagar o salário extra sem atraso, ou em duas parcelas (63%) ou em parcela única (8%). Apenas 8% terão alguma dificuldade para pagar o 13º no prazo, abaixo da média nacional, que é de 14%.

“Os números revelados pela pesquisa indicam que o setor está otimista para o mês de dezembro, principalmente com a forte demanda das festas e confraternizações no final de ano, que deve ajudar a melhorar a situação dos estabelecimentos. Vale pontuar que, apesar das dívidas e das dificuldades, a ampla maioria irá pagar o décimo-terceiro em dia. É uma característica das empresas do setor: sempre priorizar o pagamento e o cuidado com os funcionários”, explica Matheus Mason, presidente da Abrasel Campinas.

Mais notícias da cidade e região

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP