Americana tem Jam Session pra ajudar Paulinho Cantor

Jam session- Músicos, artistas e fomentadores cultural de Americana

e região se reúnem nesta terça-feira (12), a partir das 19h, para um evento beneficente em prol de Paulinho Oliveira, que também é músico e se encontra acamado desde 2018 devido a um AVC.

Devido ao estado delicado de Paulinho, o evento tem o intuito de arrecadar produtos de higiene pessoal infantil e de limpeza. Todo couvert artístico da noite será destinado a família do artista.

Leia + sobre Famosos, artes e música

“É muito satisfatório ver que a essência do Paulinho continua entre os músicos de Americana, tenho certeza que esse evento ajudará em muito ele. Agradeço a todos que estão nessa corrente do bem, nossa família sempre será grata pelo carinho e acolhimento de todos, disse Adriana Costa, tutora e a principal cuidadora do músico.”

O evento batizado de “Jam Session”, acontece nas dependências do Bar do Adrianinho, localizado na Rua Duque de Caxias, nº301, na Vila Santa Catarina em Americana. Maiores informações através do Whatsapp (19) 99268-3239.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP