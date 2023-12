Nova Odessa no Programa Alfabetização Responsável do SESI

A Prefeitura de Nova Odessa assinou no mês de novembro um convênio com o SESI-SP

(Serviço Social da Indústria do Estado de São Paulo) que visa oferecer, de forma gratuita, formação e recursos pedagógicos aos professores e gestores das Rede Municipal de Ensino, para a melhoria da atuação em sala de aula. O SESI vai atender a cerca de 400 municípios paulistas com a iniciativa, em um investimento de R$ 70 milhões. Participaram os secretários municipais de Educação, José Jorge Teixeira, e de Desenvolvimento Rafael Brocchi.

O objetivo do PAR (Programa de Alfabetização Responsável) do SESI-SP é apoiar as escolas no processo de desenvolvimento da escrita e leitura dos alunos, para que ocorra na fase adequada. De acordo com as determinações e diretrizes do Ministério da Educação, essa “fase adequada” vai até o final do 2º ano do Ensino Fundamental.

Mais notícias da cidade e região

Por isso, já partir do início do ano letivo 2024, as unidades do SESI em São Paulo irão realizar a capacitação dos professores da Educação Infantil, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1 e dos gestores das redes municipais de Ensino, incluindo a de Nova Odessa, que possui 26 unidades em funcionamento, atendendo a cerca de 5,2 mil alunos de zero a 10 anos de idade.

“Nossa intenção não é alterar o sistema de Ensino adotado pelo município, mas sim oferecer novos instrumentos para a prática docente empregar aos estudantes, à medida que o professor, dentro de sua estratégia, considerar pertinente”, destacou o diretor de Centro de Atividades do SESI-SP em Americana, Pedro Luiz Caliari. As unidades do SESI-SP nos municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Hortolândia e Cosmópolis também aderiram ao convênio.

O Programa Alfabetização Responsável é parte do “Sesi para Todos”, iniciativa da rede que, há um ano, coloca à disposição das escolas públicas os seus conhecimentos acerca de educação, a partir das necessidades dos municípios conveniados. De acordo com o SESI, o PAR é um programa de formação continuada com previsão de atendimento e acompanhamento junto aos municípios paulistas que pode durar até quatro anos.

ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS

O SES-SP e o SENAI estão oferecendo cursos gratuitos de Educação de Jovens e Adultos. Com a Nova EJA, é possível cursar o Ensino Fundamental – Anos Finais (do 6º ao 9º ano) e o Ensino Médio (do 1º ao 3º ano).

Ao optar pela EJA Profissionalizante, a parceria com o SENAI-SP inclui ainda uma certificação profissional em um dos seguintes cursos: Almoxarife, Assistente de RH, Assistente de Controle de Qualidade, Controlador e Programador de Produção, Costureiro sob Medida, Desenhista de Moda, Inspetor de Qualidade e Operador de Computador. Basta aos interessados clicar no link e preencher o formulário de interesse: https://www.sesisp.org.br/tenho-interesse/educacao-eja.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP