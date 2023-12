Influenciador Renato Cariani é alvo de operação da Polícia Federal

O influenciador Fitness Renato Cariani é sócio de uma empresa que está sendo alvo da Polícia Federal em uma investigação contra o tráfico de drogas. A operação, iniciada nesta terça-feira, tem por objetivo averiguar o desvio de um produto químico usado na produção de crack.

A empresa em que Renato Cariani é sócio fica em Diadema (SP). Com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, o influenciador também é alvo da operação. O Ministério Público e a Polícia Federal chegaram a pedir a prisão de Renato, mas a solicitação foi negada pela justiça.

O grupo investigado é suspeito de desviar toneladas do produto químico para a produção de aproximadamente 16 toneladas de crack. Outros 18 mandados de prisão estão sendo cumpridos em São Paulo e Minas Gerais.

