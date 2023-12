O novato Mateus Metalúrgico deve ser uma das principais

aposta do PT em Santa Bárbara para as eleições de 2024. O partido ficou sem eleger vereador duas últimas eleições e agora vai pra disputa em federação com PV e PCdoB.

O último vereador eleito na legenda foi Pereira, que voltou a ser candidato em 2016 e 2020 mas não conseguiu se eleger.

O PT voltará a disputar as eleições com mais força ano que vem depois da volta do presidente Lula ao poder (em 2022). Em 2016, o Brasil já era governado por Michel Temer (MDB) e em 2020 o mandatário da nação era o arquiinimigo do petismo Jair Bolsonaro (PL).

Ele tem movimentado bem e tem participado de diversas atividades do partido, inclusive essa última, indo pra Brasília na Conferência Eleitoral do PT.

Resta saber agora como ficarão o PV (que tem 3 vereadores na cidade- Joi, Kátia Ferrari e Celso Ávila) e o PCdoB, que ainda tem como principal nome a secretária de Educação Tânia Mara.

