Filmes e séries campeões da semana em compilado da JustWatch.com

especial para os leitores do NovoMomento. Os mais comentados e também os mais assistidos da semana.

O ano de 2023 foi um daqueles bastante diferentes para o cinema mundial. Por um lado, foi o primeiro período realmente pós-covid, com a retomada das salas de exibição e com as produções acontecendo o mais rápido possível. Por outro, houve paralisações na indústria que levaram a grandes mudanças nos calendários de lançamentos.

Mesmo sendo um ano atípico, 2023 foi um marco na história. É impossível não lembrar do fenômeno Barbenheimer, quando “Barbie” e “Oppenheimer”, dois dos maiores blockbusters da temporada, disputaram o mesmo final de semana de lançamento e, mesmo assim, ambos foram grandes sucessos de bilheteria.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Este ano marca também a primeira vez que uma brasileira estreou como uma super-heroína em um filme da DC. Com o lançamento de “Besouro Azul”, vimos Bruna Marquezine brilhar em Hollywood, abrindo as portas para novas oportunidades.

Os cinemas brasileiros também receberam em 2023: “Assassinos da Lua das Flores”, “A Baleia”, “John Wick: Baba Yaga”, “Missão: Impossível: Acerto de Contas — Parte 1”, “Velozes e Furiosos X”, “Jogos Mortais X”, “Jogos Vorazes: A cantiga dos pássaros e das serpentes”, “Napoleão”, “Exorcista: O Devoto”, “A Morte do Demônio: A Ascensão”, “Fale Comigo”, “Five Nights at Freddy’s: O Pesadelo Sem Fim”, “Som da Liberdade” e muito mais!

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP