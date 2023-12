Meio Ambiente de Nova Odessa recebe do Consórcio PCJ doação de itens para reflorestamento da bacia

A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Nova Odessa recebeu em doação nada menos que 3.000 saquinhos para a produção de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, além de aproximadamente 8 mil sementes, de 10 espécies nativas diferentes. A doação faz parte do apoio que o Consórcio PCJ (das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) promove aos municípios e viveiros consorciados, como parte do Programa de Proteção aos Mananciais da macrobacia na qual Nova Odessa está inserida.

A entrega das doações for realizada na quarta-feira (06/12) por Jerry Morais, da empresa JW Ambiental, contratada pelo Consórcio PCJ para atender aos municípios e empresas consorciadas. Em 2022, doação semelhantes já havia sido feita ao Município.

“Essas mudas vão ser fundamentais para a recuperação de áreas degradadas na cidade e plantios de árvores em geral. Ficamos felizes por contar com o Consórcio PCJ nas ações de reflorestamento em nosso município, principalmente porque estamos em negociação por um apoio para o reflorestamento das margens do Ribeirão Quilombo nos trechos a serem desassoreados pelo Programa Rios Vivos, do Governo do Estado”, disse a diretora de Meio Ambiente de Nova Odessa, Daniela Fávaro.

“Como Nova Odessa é conhecida como o ‘Paraíso do Verde’, temos trabalhado muitas ações para que continue assim – entre elas o plantio nos quatro cantos da cidade. O futuro do mundo depende do verde para continuar sustentável. E o Consórcio PCJ atua há 34 anos nas questões ambientais e de sustentabilidade”, comentou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

Recentemente, um aluno da Rede Municipal de Educação da Prefeitura de Nova Odessa ficou entre os destaques do Ano 2023 e finalistas do Prêmio “Sua Gota faz a Diferença”, concedido pelo Consórcio PCJ aos participantes do Projeto Gota d’Água. O objetivo da premiação é engajar os municípios com as atividades de educação e sensibilização ambiental voltada à Gestão de Recursos Hídricos.

Este ano o projeto trabalhou o tema “Água para mim, água para nós, minha voz no Comitê Mirim” e os participantes puderam inscrever suas atividades desenvolvidas nos municípios em três categorias: vídeos, podcasts e desenhos. O aluno Eduardo de Paula Cardoso, aluno da EMEF Alzira Ferreira Delegá, foi finalista na categoria Desenho.

O Consórcio PCJ é composto por 41 municípios, entre eles Nova Odessa, e 23 empresas, e vem atuando há mais de três décadas como uma agência de fomento, planejamento e sensibilização, com o objetivo de recuperar e preservar os mananciais, além de discutir a efetivação de políticas públicas voltadas à gestão de água.

A entidade é referência nacional e internacional na gestão de recursos hídricos, sendo membro de importantes entidades internacionais, como: o Conselho Mundial de Água, a Rede Internacional de Organismos de Bacias (Riob), a Rede Latino-Americana de Organismos de Bacias (Relob) e a Rede Brasil (Rebob).

