Juçara Rosolen agora vai esperar até março

do ano que vem pra definir se vem ou não candidata a prefeita nas eleições da sucessão do prefeito Leitinho Schooder (PSD).

Ela está no PP e esperava a vinda do vereador Cabo Natal, mas novos eventos da semana passada aceleraram a corrida eleitoral na cidade.

Natal se alinhou ao time do ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL) em evento com deputado influente estadualmente no partido. Ao NM, Natal disse que ainda não definiu para qual partido vai (hoje é Avante), mas é quase certo que será o candidato a vice na chapa de Bill no ano que vem.

Leia + sobre política regional

Presidente da Acino, Juçara reapareceu na cena política no meio do ano. Ela confidenciou a amigos que gostaria de vir candidata a prefeita e que estaria atrás de um partido e um grupo para se lançar na corrida.

As eleições em Nova Odessa hoje contam com três a cinco candidaturas mais consolidadas. Além do prefeito Leitinho e do ex-prefeito Bill, também podem estar na disputa Vanderlei Cocato (Republicanos), Tiago Beroco (PT) e a própria Juçara (sem partido definido).

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP