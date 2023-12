Americana vai ter teste rápido de Aids e DSTs no sábado

Aids- A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, vai realizar teste rápido

para ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) no sábado (16). A iniciativa chama a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV durante a campanha Dezembro Vermelho.

Os testes serão realizados no ambulatório do Serviço de Assistência Especializada (SAE), pelo Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), das 8h às 14h. Além dos testes, o setor também vai promover a distribuição de preservativos (masculino e feminino) e folhetos sobre as ISTs.

Para fazer o teste, que é gratuito, basta chegar ao local e apresentar um documento com foto. “Nós pedimos para que as pessoas procurem o serviço e façam os testes, porque é uma forma de prevenir a transmissão e também de se autoproteger. Os resultados ficam prontos em minutos e, em caso de positividade para alguma doença, os indivíduos são acolhidos pelos profissionais para iniciar o tratamento, de forma sigilosa, segura e eficiente”, explica a enfermeira e coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito, que coordena interinamente o SAE.

O ambulatório está localizado na Rua Ana Almeida Pioli, s/n, esquina com a Rua Cuiabá, ao lado do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Para quem deseja utilizar transporte por aplicativo para chegar ao local, basta informar como endereço a Avenida da Saúde, nº 85. Os telefones do ambulatório são: (19) 3478-3039 e (19) 3468-3906.

Dezembro Vermelho

Instituída pela Lei nº 13.504/2017, a campanha Dezembro Vermelho é marcada pela mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras ISTs.

As ações estão em consonância com os princípios do SUS (Sistema Único de Saúde), de modo integrado em toda a administração pública, com entidades da sociedade civil organizada e organismos internacionais.

