A programação “EnCantos e Luzes de Natal”, promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, será retomada na quarta-feira (13) na Praça Comendador Müller, no Centro, com a apresentação da Americana Jazz Big Band, às 19h30.

A agenda prossegue na quinta-feira (14), com a Orquestra e Coral UMADAME, no mesmo horário. Na sexta-feira (15), o público poderá acompanhar o Coral Vozes Especiais – Janelas da Biblioteca, às 19h30 e, às 20h, o Coral COMUNICANTO Risoleta. Às 20h30, é a vez do cantor Allan Canon subir ao palco.

“Teremos uma semana repleta de eventos belíssimos, de encher os olhos, trazendo a magia do Natal aos cidadãos. Queremos convidar a todos para as atrações gratuitas na Praça Comendador Müller”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Além das atrações artísticas, o público pode apreciar também a decoração natalina na Praça, com muitas luzes e montagens, como a árvore de Natal de dez metros de altura, o boneco de neve de cinco metros e um túnel iluminado.

A fachada da Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano” também está iluminada, assim como as Palmeiras Imperiais e dezenas de árvores. A decoração conta ainda com a Casinha do Papai Noel da ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana).

Confira a programação:

13/12 (quarta-feira)

– Americana Jazz Big Band

14/12 (quinta-feira)

– Orquestra e Coral UMADAME

15/12 (sexta-feira)

– Coral Vozes Especiais – Janelas da Biblioteca

– Coral COMUNICANTO Risoleta

– Cantor Allan Canon

19/12 (terça-feira)

– Orquestra Sinfônica de Americana: “Filmes e Games”

– Cerimônia de Premiação do Concurso de Decoração Natalina de Americana

– Presença do Presépio Vivo da Casa do Conto

20/12 (quarta-feira)

– Homenagem ao Jubileu de Ouro da Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi” – 50 anos

– Encerramento com Banda Municipal e Corais

– Presença do Presépio Vivo da Casa do Conto

Mais notícias da cidade e região

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP