Avenida Paschoal Ardito tem alteração no trânsito; veja

Entrou em funcionamento nesta segunda-feira (11) a alteração no trânsito na Avenida Paschoal esquina com a Rua Santa Claudia. A medida faz parte do plano de melhorias viárias na região.

“Após a inauguração do portal, realizamos o estudo viário na região da entrada da cidade, que nos apontou a necessidade dessa alteração para melhorar a fluidez no trânsito. A principal alteração é que os caminhões e carretas não poderão mais transitar na Rua Santa Amélia, tendo obrigatoriedade de acesso pela Rua Santa Joana D’Arc”, explica o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

Os veículos pesados, acima de três eixos, que irão utilizar a região do portal, através da Avenida Paschoal Ardito, serão obrigados a acessar a Rua Santa Claudia e em seguida a Avenida Santa Joana D’Arc.

A Rua Santa Claudia permanecerá com sentido obrigatório da Rua São Gabriel até a Avenida Paschoal Ardito, alterando apenas para duplo sentido da Avenida Paschoal Ardito até a Avenida Santa Joana D’Arc.

O trecho entre as ruas Santa Claudia e Santa Amélia também recebeu a instalação de um conjunto de semáforos e mais uma faixa de rolamento na Avenida Paschoal Ardito.

