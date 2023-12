Prefeito Chico entrega reforma da sede do DAE

O prefeito Chico Sardelli entregou nesta terça-feira (12) a reforma da sede do DAE (Departamento de Água e Esgoto) durante a solenidade em comemoração ao aniversário de 50 anos da autarquia. Localizado na Rua dos Estudantes, nº 333, na Vila Cordenonsi, o espaço não recebia melhorias desse porte desde 1999.

Foram investidos cerca de R$ 400 mil em recursos próprios nas obras, que contemplaram a reforma da área administrativa do departamento, com troca de piso e forro, melhoria das instalações sanitárias na recepção e no atendimento ao público, pintura, troca de janelas, substituição de componentes elétricos e iluminação. Também foi construído um novo estacionamento com vagas para idosos e PCDs (Pessoas com Deficiência), além de novo paisagismo.

“O espaço foi realizado para melhor atender a população e para o conforto dos servidores. Neste Jubileu de Ouro do DAE, quero parabenizar a todos os funcionários pelo carinho com que atendem o cidadão. Essa história teve início em 1930, quando a cidade começou a distribuir água em carroças, e isso foi evoluindo até a criação do DAE em 1973. Hoje são 250 funcionários e números expressivos de trabalho pela população. Parabéns pelos 50 anos”, destacou o prefeito Chico.

O evento contou ainda com a entrega de uma placa comemorativa pelo Jubileu de Ouro e com o plantio, em frente à sede do departamento, de uma muda de Ipê Branco, árvore símbolo de Americana.

“Parabéns ao DAE pelos 50 anos e pela reforma da sede. Gostaria de cumprimentar todos os funcionários pelo trabalho e pela dedicação que vocês têm para com o cidadão. Os desafios são muitos, mas vocês estão sempre de cabeça erguida. O presente hoje é para vocês”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

“Quero agradecer ao prefeito Chico e ao vice Odir pela preocupação e esforço para que a gente conseguisse fazer toda essa melhoria e atender bem quem vem ao DAE. Oferecemos também mais condições para quem está trabalhando. O DAE tem se dedicado à comunidade há 50 anos, e isso para a gente é muito importante”, afirmou o superintendente da autarquia, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

Também participaram da cerimônia do Jubileu de Ouro do DAE os vereadores Leco Soares, Pastor Miguel Pires, Fernando da Farmácia, Thiago Martins e Lucas Leoncine, os secretários de Comunicação, Leon Botão, e de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, e funcionários do departamento.