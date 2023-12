da possibilidade de fixar uma mensagem em uma conversa do WhatsApp.

Com as mensagens fixadas, você pode destacar facilmente mensagens importantes em conversas em grupo ou individuais. Isso ajuda os usuários a economizar tempo para encontrar mensagens importantes com mais facilidade. Todos os tipos de mensagens, como texto, enquete, imagem, emojis e muito mais, podem ser fixados e tem criptografia de ponta-a-ponta.

Para ‘Fixar’ uma mensagem, você pode pressionar a mensagem e selecionar ‘Fixar’ no menu de contexto. Um banner aparecerá para selecionar a duração da mensagem fixada – 24 horas, 7 dias e 30 dias). 7 dias é a escolha padrão. Em um chat em grupo, os administradores têm a opção de selecionar se todos os membros ou apenas os administradores podem fixar uma mensagem.

