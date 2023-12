Calçadão de Americana ganha ‘decks’ para descanso e ponto de encontro

A Prefeitura de Americana iniciou nesta segunda-feira (11) a instalação do novo mobiliário urbano do Calçadão, por meio do programa “Nosso Centro”, com destaque para três decks de madeira plástica. Eles receberão bancos e poderão ser usados como áreas de descanso e ponto de encontro na região.

Segue em andamento a revitalização do calçamento, pintura geral de bancos, postes e canteiro central, reforma do marco zero, instalação de novos bicicletários, lixeiras, bancos e bebedouros, revitalização do paisagismo, obras de acessibilidade e instalação de totens em pontos históricos.

Também foram instalados postes de iluminação de LED na Praça Basílio Rangel e no letreiro turístico, além da construção de um novo ponto de táxi, com cinco vagas, na Avenida Doutor Antônio Lobo.

“Seguimos implementando as mudanças propostas no projeto ‘Nosso Centro’ e estamos chegando na fase final, ansiosos para entregar todas as modificações juntamente com o prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi para a população americanense”, diz o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

A ação é uma parceria entre as secretarias de Desenvolvimento Econômico, Obras e Serviços Urbanos (Sosu), Meio Ambiente, Comunicação e Tecnologia da Informação, estudantes do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Unisal e ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana).

O nome “Nosso Centro” foi desenvolvido pela Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação, que fará a comunicação visual do Calçadão. A iniciativa ainda conta com apoio do DAE (Departamento de Água e Esgoto) e GAMA (Guarda Municipal de Americana).